Veste proastă pentru schiori: a fost amânată cumpărarea online de puncte pe cartela de schi în Poiana Braşov

Mai mulţi bani din transportul pe cablu vor reveni Primăriei Braşov. Municipalitatea a negociat cu transportatorul pe cablu din Poiana Braşov şi a obţinut condiţii mai bune, potrivit primarului Braşovului, Allen Coliban.

„Acum, taxa specială am exprimat-o procentual şi este mult mai clar pentru toată lumea cât la sută revine municipiului din încasările dintr-un sezon de schi. Faţă de anul trecut, când taxa aceasta s-a ridicat la suma de un milion şi jumătate de lei, dacă am aplica algoritmul negociat, am ajunge undeva la două milioane şi jumătate, pe aceleaşi date de trafic şi de folosire a domeniului”, a explicat Allen Coliban, primarul Braşovului.

Primarul Allen Coliban spune că a cerut furnizorului de cartele să ofere posibilitatea cumpărării de puncte cu cardul, însă comisionul cerut a fost prea mare, de 10 procente din fiecare tranzacţie. Din acest motiv, edilul şef a căutat soluţii complementare.

„Am găsit deschidere inclusiv din partea partenerilor, care au spus că pot să-şi asume ei o parte din aceste costuri. Nu avem astăzi o soluţie ideală pentru acest sistem de a cumpăra puncte online, dar ce am căzut de acord să facem a fost să suplimentăm cu două numărul punctelor de vânzare fizică, offline”, a mai explicat Allen Coliban.

Cele două noi casierii vor fi pe fluxul schiorilor către turnicheţi. În plus, până la finalul sezonului, primarul a promis că va găsi o soluţie pentru achiziţionarea punctelor cu cardul, pentru ca iubitorii sporturilor de iarnă să poată cumpăra puncte încă de la începutul sezonului viitor. Mai mult, municipalitatea vrea să vină cu un city card, prin care turiştii să poată utiliza atât transportul pe cablu, cât şi pe cel în comun din oraş.

