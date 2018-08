Un fost Mister Italia va prezenta Cerbul de Aur

Deţinător al titlului de Mister Italia, Gabriel Garko are o lungă experienţă în cinematografie, debutând în anul 1995, când a avut şi prima apariţie într-o telenovelă. Au urmat rolurile din „O femeie pe fugă” (1996), „Lord of the City” (1996), „Black Angel” (1998), „Snake Bite” (1999) şi „Villa Ada” (2000). A mai jucat şi în miniseria „Trei stele” (1999) şi „Eyes Poison Green” (2001).



Gabriel Garko a avut roluri şi pe marile ecrane. A jucat în „Paparazzi” (1998), „Le fate ignoranti” (2001), „Senso 45” (2002), „Callas Forever” (2002), „Una moglie bellissima” (2007), „Aspettando il sole” (2008). Cel mai mare succes l-a înregistrat însă cu rolul din serialul „L’onore e il rispetto” (Onoare şi respect), în 2006, care l-a propulsat în prima linie a actorilor italieni.



La jumătate de veac de la prima ediţie a Cerbului de Aur, pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2018 vor susţine recitaluri Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band , The Humans, James Blunt, Amy Macdonald, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton.

Secţiunea concurs a Festivalului, va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 ţări vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii.

Desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.