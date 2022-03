Un dezvoltator imobiliar din Braşov mobilează apartamente noi pentru refugiaţi din Ucraina. Povestea Annei

Kasper, unul dintre dezvoltatorii imobiliari care au construit în ultimii ani cartiere moderne în Braşov, a pus la dispoziţia refugiaţilor din Ucraina un bloc întreg. Deoarece clădirea este finisată, dar nu era mobilată, sâmbătă, 5 martie, firma a achiziţionat mobilierul necesar şi a început să mobilize apartamentele.

Primele mobilate sunt bucătăriile, pentru care lucrările au şi început. Vor urma toate celelalte camera ale apartamentelor noi şi moderne, unde cei care au fugit din calea războiului declanşat de Rusia în Ucraina vor putea duce o viaţă independentă, în condiţii la fel de bune ca acasă.

Anna a plecat din zona Kievului cu copiii, în timp ce soţul ei a rămas în Ucraina să lupte împotriva invadatorilor ruşi. Femeia şi-a luat copiii şi a plecat spre România imediat ce au început bombardamentele în capital Ucrainei.

„Nu ştiam că vom pleca din ţară. Prima dată am fost în Moldova. Am plecat cu copiii, pentru că în apropiere de casa noastră a fost un atac cu bombă şi am plecat rapid cu copiii în Moldova, fiindcă nu era atât de greu să treci la graniţă. Din Kiev am plecat din 28 februarie. În Moldova avem prieteni, dar ei locuiesc într-o casă mică, într-un sat, şi am stat acolo două zile, fără apă caldă, apoi am venit în România. Îmi doresc să ne întoarcem acasă, nu ştiu câtă vreme vom sta aici. Îmi doresc pace, pace pentru toată lumea”, a spus ucraineanca.

Femeia este fericită că a reuşit să-şi aducă micuţii într-un loc liniştit, însă este foarte îngrijorată pentru cei rămaşi acasă. În afara soţului, în Ucraina au rămas părinţii şi bunicii Annei.

„Vorbim cu oamenii din Kiev. În Bielatzerka – un oraş de lângă Kiev - sunt părinţii mei, la 100 de kilometri de Kiev. Sunt speriaţi, toată lumea este foarte speriată. Sunt bombardamente în fiecare zi, nimeni nu se simte în siguranţă acolo. Bunicii mei au peste 80 de ani şi nu au nicio posibilitate de a veni aici. Părinţii mei au grijă de ei şi sunt foarte îngrijorată pentru ei”, a mai spus Anna.

Cum a ajuns cu copiii la Braşov

La Kiev, Anna şi soţul ei munceau la o multinaţională care are angajaţi şi la Braşov. Aşa a ajuns femeia să poposească în oraşul de la poalele Tâmpei, încurajată de colegii braşoveni să aleagă această soluţie. Aproximativ 40 dintre angajaţi au ajuns la Braşov şi speră că este vorba doar de o situaţie trecătoare şi că se vor întoarce curând acasă, la familiile lor.

Până să se întoarcă, însă, au nevoie de sprijin moral şi chiar de specialitate, pentru a trece cât mai uşor peste o asemenea trauma. Comunitate, asociaţii, firme, voluntari, toţi s-au mobilizat pentru a utila rapid şi minimalist camerele, în special bucătăriile. Intenţia dezvoltatorului este să le ofere şansa de a avea o viaţă independentă, oricât de mult ar alege să rămână la Braşov.

„Avem un plan un pic mai amplu, prin care să dotăm bucătăriile, pe care noi le considerăm extrem de necesare vieţii de zi cu zi şi independenţa oamenilor este extrem de importantă, să poată să-şi gătească ceva. Stau câte două, trei familii într-un apartament şi au foarte mulţi copii şi la ora actuală fac foarte multe drumuri ca să ia masa. Dacă vor reuşi să-şi pregătească micul dejun şi cina în bucătăria proprie şi noi să le mai oferim o singură masă în exterior, cred că i-ar ajuta foarte mult”, a spus Daniela Kasper, reprezentanta firmei.

Aceasta spune că ucrainenii se vor întoarce acasă când se vor simţi în siguranţă, însă dezvoltatorul imobiliar este dispus să-i găzduiască atât timp cât va fi nevoie, mai ales că mulţi nu vor mai avea unde să se întoarcă, după ce Kievul este bombardat de ruşi deja de zece zile.

Vă recomandăm să mai citiţi: