Turbulenţe în industria de armament a României. A doua grevă din luna martie la uzina Carfil Braşov

La trei săptămâni de la primul protest din luna martie, angajaţii de la Carfil au declanşat o nouă grevă. Nemulţumiţi că promisiunile din 9 şi 10 martie nu au fost respectate, oamenii au ieşit din nou în stradă.

„Din nou, am ieşit din cauză că ni s-au dat numai promisiuni. Ne-au dat numai 60% din salariu. Trebuie să ne dea restul de 40%, plus bonurile pe două luni, bonurile de masă, care se dau pentru muncitori. Am vorbit cu conducerea şi ni s-a spus că vom primi aceste drepturi, domnul director e plecat la Bucureşti, dar nu ştiu ce rezolvă, când rezolvă şi cum rezolvă, că, de doi ani de zile, numai cu preşul ne duce”, a spus unul dintre protestatari.

„Pentru că ne-au dat numai 60% din salariu. Bonurile, din luna ianuarie nu ni le-au mai dat. Păi, şi noi, avem familii, avem copii... muncim, dar banii unde sunt. Ieşim în continuare, nu ne lăsăm până nu ne dau drepturile noastre. Noi suntem cu minim pe economie. Păi, nu se poate! La noi, în secţie, e un ger de crapă pietrele”, s-a plâns o femeie.

„Oamenii nu au scule! Li s-au adus ceva materiale, dar nu au scule. Trebuie să vii de acasă cu burghie, cu un aparat de sudură, cu o maşină de găurit, cu un flex. Noi, cei de la birouri, trebuie să venim cu dosare, cu pixuri, nu ni se asigură rechizitele. În această perioadă sunt nişte comenzi de la Armată, dar nu sunt foarte profitabile”, a spus o altă angajată.

Liderul sindical, Suba Arpad, spune că industria de apărare are o lege specială, conform căreia aceste întreprinderi trebuie să funcţioneze, indiferent dacă, la un moment dat, au sau nu comenzi. Liderul sindical, Suba Arpad:

„Avem o Lege 232 pe 2016, care spune că România trebuie să aibă industrie de apărare. În legea respectivă spune că, dacă nu există încărcare, deci Guvernul României nu ne dă de lucru, atunci ar trebui să asigure un nivel de trai normal salariaţilor din această industrie. Din păcate, legea respectivă este respectată mai puţin de către Guvernul României, în sensul că, anul acesta, din datele trimise de către directorii din industria de apărare, era un necesar de 2.200 de persoane lunar care nu aveau încărcare şi care trebuia să fie susţinute de către Guvernul României, iar Guvernul a aprobat doar jumătate, doar 50% din această sumă”, a dezvăluit liderul sindical Suba Arpad.

La Carfil, de aceste sume ar trebui să beneficieze mai bine de 300 de muncitori, însă aprobarea a venit doar pentru 170, astfel că problemele ar putea continua. Oamenii sunt decişi, însă, să protesteze până când legea va fi respectată. Tot Suba Arpad spune că traversăm o perioadă în care există cerere de armament, mai ales că avem un război chiar lângă România, iar aceasta ar trebui să aducă mai multe comenzi în industria de profil.

