Trei braşoveni au inventat aplicaţia care schimbă muzica din bar şi alege melodiile tale preferate

Pasionaţii de muzică din agenţia digitală High Contrast din Braşov ne pun să ne imaginăm următorul scenariu: „Tocmai ai ieşit în oraş cu prietenii. Ai intrat într-un bar şi înainte chiar să comanzi prima bere, în boxe începe să cânte melodia ta preferată. Stai la o bere sau la mai multe cu amicii tăi şi, ca prin magie, localul îţi citeşte gândurile şi sistemul audio redă mereu melodii care plac tuturor”. Pare un scenariu desprins din filme science-fiction, însă de fapt este vorba de o inteligenţă artificială care alege muzică perfectă în baruri şi restaurante

O echipă de pasionaţi de muzică din agenţia digitală High Contrast din Braşov a dezvoltat aplicaţia „MUSHIN.FM”, care practic detectează preferinţele muzicale ale persoanelor dintr-un spaţiu public şi generează un paylist dinamic real-time cu muzica lor favorită care este redată în respectiva locaţie.

Cum funcţionează aplicaţia

Echipa MUSHIN.FM, Rareş Drăgan - Business, Andrei Amăruiţei - Development şi Cosmin Haraga - Marketing, este cea care a creat această aplicaţie. Pentru a asculta muzica preferată într-o locaţie, tot ceea ce trebuie să faci este să te autentifici în MUSHIN folosind serviciul tău de muzică preferat: Zonga, Deezer, Spotify, Apple Music, iar MUSHIN preia preferinţe muzicale, inclusiv din Facebook.



„Mai departe, aplicaţia intersectează preferinţele muzicale ale tuturor oamenilor dintr-un spaţiu şi generează un playlist inteligent cu muzica ce va plăcea tuturor. Şi face acest lucru în timp real, astfel încât de fiecare dată când cineva intră sau iese din locaţie, algoritmul adaptează playlist-ul muzical în funcţie de oamenii din spaţiu”, ne-a explicat Rareş.

Cum s-a născut MUSHIN

MUSHIN are două componente: o aplicaţie in Cloud dedicată locaţiilor şi o aplicaţie mobilă pentru utilizatori. Ca orice idee, MUSHIN.FM a pornit dintr-o serie de experienţe şi dintr-o nemulţumire. „Nemulţumirea noastră este destul de comună: ne-am săturat să ascultăm muzică nepotrivită în locurile în care ne petrecem timpul liber. Experienţa care a declanşat totul a avut loc în agenţia digitală High Contrast, fondată în 2002 şi care a devenit între timp un epicentru digital/creativ al Braşovului. În martie 2015, pregăteam un eveniment «noaptea agenţiilor» în High Contrast şi vroiam să aduc ceva inedit şi interactiv la eveniment. Atunci, am gândit un un playlist interactiv prin care oamenii să aleagă muzica de la eveniment prin like-uri pe Facebook. Colegul meu Radu a scris codul în mai puţin de o săptămâna. La noaptea agenţiilor am prezentat conceptul de playlist interactiv şi am primit feedback foarte pozitiv. Dar evenimentul de la noaptea agenţiilor ar fi putut să fie un eveniment privat şi singular dacă nu intervenea şansa. Întâmplarea face să am un prieten foarte bun, Cosmin Haraga, care este administratorul unei cafenele din centrul Braşovului (Dada Cafe). Cosmin ne-a încurajat să organizăm primul eveniment public MUSHIN şi a găzduit prima apariţie în Dada, pe 15 Decembrie 2015. La momentul acela aveam în continuare doar un playlist interactiv prin Facebook, dar conceptul a prins bine şi petrecerea a durat până dimineaţă în Dada. În prima noapte s-au ales şi ascultat peste 200 de piese folosind MUSHIN. A fost un prim succes şi confirmarea de care aveam nevoie”, ne-a destăinuit Rareş poveste naşterii MUSHIN.FM.

Primii clienţi au apărut imediat

După această experienţă, tinerii s-au apucat serios de programare şi l-au implicat în proiect pe noul lor coleg din High Contrast, Andrei Amăruiţei. „Pe 5 martie 2016 am organizat al doilea eveniment MUSHIN.FM în Dada Caffe, de această data aveam deja o aplicaţie dezvoltată de Andrei (alpha version). Şi de data aceasta, clienţii din cafenea au fost încântaţi. MUSHIN a rămas aşadar platforma de muzică în Dada”, a explicat Rareş.

La câteva zile după lansarea MUSHIN, tinerii braşoveni au fost contactaţi de un al doilea bar din Braşov interesat de produsul lor, iar apoi au urmat şi alţi manageri interesaţi de produs. „A trebui să ne amânăm clienţii pentru că tehnologia noastră nu suporta încă o abordare multi-locaţie. Dar Andrei lucra deja full-time pentru proiectul MUSHIN şi o lună mai târziu aveam o nouă platformă şi începeam să integrăm alte locaţii din Braşov. Dada Caffe, The Hockey Pub, Ceai Etcaetera, Bistro Ma Cocotte şi Colaj Caffe, au fost primii noştri clienţi”, a spus Rareş Drăgan.

Aplicaţia va fi extinsă şi în afara ţării

Anul trecut, echipa High Contrast a avut un moment inedit şi la Tribute Festival, în Braşov, când cei prezenţi la festival au putut să asculte muzica preferată în spaţiul dedicat MUSHIN din cadrul festivalului. În tot acest timp platforma MUSHIN a fost dezvoltată şi îmbunătăţită continuu. Pe viitor, High Contrast vrea să cucerească piaţa din România, dar şi să se orienteze spre alte pieţe, cum ar fi Statele Unite ale Americii.

Citeşte şi: