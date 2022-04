Tradiţia târgului de Paşte, reluată într-o şcoală braşoveană. Ce delicatese au pregătit elevii

Forfotă de nedescris în curtea Şcolii Gimnaziale numărul 2 Diaconu Coresi! Elevii au pregătit cele mai delicioase dulciuri, pe care le-au vândut părinţilor, profesorilor şi colegilor. Micuţii au renunţat la o parte din timpul lor liber să înveţe reţete şi să aducă pe tarabele din curtea şcolii cele mai apetisante prăjiturele.

„Eu, astăzi, am vândut felicitări, ornamente şi ouă încondeiate, prăjituri şi turtă dulce, ouă sub formă de pui care sunt umplute cu dragoste. Am mai vândut şi ouă din plastic, din polistiren”, spune un elev.

„Aici avem nişte clătite de casă la doi lei, cu topping de căpşune şi umplem clătitele cu ciocolată. Mai avem bomboane, brioşe, chec de casă. Noi suntem a V-a D, eu am făcut clătitele şi ceilalţi colegi au făcut toate celelalte lucruri pe care le vedeţi aici”, se mândreşte un băieţel.

„Am făcut nişte salam de biscuiţi de casă şi nişte prăjituri. Le-am făcut împreună cu mama mea şi cred că mi-a luat două ore, după care le-am mai ţinut şase ore la frigider”, a spus o fetiţă.

Târgul de Paşte este o tradiţie a şcolii, întreruptă în cei doi ani de pandemie, dar reluată acum cu şi mai mult entuziasm.

„Şcoala Gimnazială numărul 2 Diaconu Coresi Braşov organizează Târgul de Paşte, care este o tradiţie a şcolii noastre. Din păcate, doi ani nu am putut organiza, iar acum e mare, mare nebunie, cu foarte mulţi copii implicaţi, cu foarte mulţi părinţi şi foarte multe cadre didactice care au lucrat în echipă pentru a face posibilă desfăşurarea acestui eveniment”, a explicat Aguriţa Dorinela Şerban, directorul şcolii.

Cu banii strânşi din vânzarea produselor pentru care au muncit, copiii vor cumpăra cele necesare unor micuţi mai puţin norocoşi decât ei, pentru ca şi aceştia să se poată bucura de sărbători.

Vă recomandăm să mai citiţi: