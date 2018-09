Tânăra inventatoare a unei aplicaţii complexe pentru criptarea datelor. „Generează practic o cheie unică. E mult mai sigur decât dacă alegem noi o parolă“

„Mie mi-a plăcut întotdeauna matematica. Nu am fost eu cea mai talentată la matematică, dar dacă aduni treptat cunoştinţe şi eşti consecvent, totul vine apoi mult mai uşor. Mi-a plăcut că este o parte mai exactă. Doamna profesoară de română îmi spunea de exemplu că şi gramatica este ca matematica, dar eu am rămas fidelă acestui domeniu. Cu informatica am luat contact prima oară în liceu la Colegiul «Dr Ioan Meşotă» la secţia de matematică-informatică. Atunci, în 2003, nu era atât de dezvoltată industria de IT în Braşov. Existau firme, dar totul era la început. Nu înţelegeam în liceu cum se putea folosi informatica pe care o învăţam, în viaţa de zi cu zi.



După absolvire am ales că continui studiile la Universitatea Transilvania, la o secţie nou infiinţată în 2007, Calculatoare din cadrul Facultăţii de Inginerie Electronică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Am ales să studiez aici deoarece cunoşteam persoane care erau în anii terminali şi mi-a plăcut ce am auzit de la ei. Erau dotări foarte bune, materii interesante, persepective de viitor, colaborări cu firme private, şcoli de vară, dar şi parte de cercetare. Erau multe argumente ca să rămân aici“, povesteşte Alexandra Stanciu.

În facultate a venit şi întâlnirea cu partea eletronică care a dus la realizările de acum. „Mi s-a părut greu, dar fiind ceva nou am dorit în să învăţ cât mai mult. În anul II, am venit în contact cu eletronica digitală care a stat la baza traseului meu ulterior. Mi-a plăcut mult de domnul profesor care ne explica cu mare pasiune tehnologii de ultimă generaţie. La finalul facultăţii am înţeles că poţi să faci de fapt în IT şi că posibilităţie sunt infinite. În timpul studiilor, am participat de mai multe ori la concursul internaţional organizat de firma Digiland, în Cluj, o competiţie de robotică şi electronică. Vin studenţi din Europa, iar apoi are loc o etapă finală mondială. În 2011, m-am calificat la etapa finală. Este o ocazie extraordinară să te întâlneşti cu studenţi din alte centre nu doar din ţară să vezi care este pregătirea lor, ce se face în altă parte“, mai spune Alexandra Stanciu.

Premiată pentru o aplicaţie în securitate

Anul trecut a participat la PatriotFest cu o aplicaţie în domeniul securităţii datelor. Festivalul premiază inventatorii din toată ţara, din mai multe domenii şi îi pune faţă în faţă cu companiile publice, inclusiv cele din domeniul militar, practic cu firmele care ar putea beneficia de pe urma inovaţiilor lor. Alexandra Stanciu a obţinut un premiu special la categoria securitate.

„M-am axat pe proiectarea şi verificarea cicuitelor integrate. Am obţinut cunoştinţe solide pe care să le folosesc într-o aplicaţie practică, actuală, o tehnologie nouă. M-am axat pe partea de securitate. Am început la masterat şi apoi am continuat la doctorat şi în cadrul unei burse pe care am obţinut-o de Siemens Corporate Tehnology în Braşov. Aşa am ajuns la aplicaţia care se numeşte «Metode de generare a secvenţelor binare pentru utilizarea în operaţii criptografice». Circuitul integrat îl găsim în toate dispozitivele electronice şi este invizibil pentru utilizator. Putem spune că este creierul dispozitivelor. Deşi sunt supuse unor procese complexe şi identice, pot suferi variaţii de proces, mici modificări la dimensiuni reduse de ordinul nanometrilor. Chiar dacă procesul este identic pentru un milion de circuite acestea pot suferi imperfecţiuni. Aceste imperfecţiui nu afectează încă funcţionalitatea circuitului, dar pot fi folosite pentru a genera o cheie criptografică unică. Putem spune că sunt similare unei amprente umane. Am încercat să văd pe plăcile de care dispun dacă se poate crea o astfel de secvenţă şi aşa am ajuns la aplicaţie“, explică Alexandra Stanciu.

Aplicaţia ei poate fi folosită pentru securizarea datelor confidenţiale sau pentru comunicare şi transfer de date secrete fără a exista riscul unor atacuri. „Un circuit integrat poate fi implicat în atacuri de securitate. Poate fi vorba despre circuite contrafăcute sau circuite vechi vândute ca circuite noi. Poate fi vorba despre o defecţiune sau de o greşeală care s-a strecurat în timpul proiectării, nu cu intenţie. Aceste mici defecţiuni pot fi folosite pentru a se accesa date secrete. Aplicaţia pe care eu am creat-o se face pe nişte plăci speciale ce pot fi reprogramate. Se implementează un circuit hardware pe o placă ce poate funţiona ca un cip încorporat. Ideea poate fi folosită de firmele care produc dispozitive electronice, pe servere de companiile care deţin baze de date sau în domeniu militar. Cu ajutorul aplicaţiei se generează practic o cheie unică care criptează datele sau generează o parolă unică, sigură, care garantează schimbul de anumite informaţii confidenţiale. Dacă se încearcă atacul asupra ei atunci circuitul se autodistruge. E mult mai sigur decât atunci când alegem noi o parolă. Să spunem că este foarte greu de spart, că nu putem vorbi de imposibil în acest domeniu“, mai spune Alexandra Stanciu.

Îşi doreşte o carieră în cercetare şi în învăţământ

Pe viitor îşi doreşte să urmeze cariera didactică, să predea, dar să lucreze şi în domeniul de cercetare. „Cariera în mediul universitar necesită destul de multă muncă, atât pe partea didactică cât şi pe cea de cercetare. Eu îmi doresc să merg pe ambele direcţii. Universitatea Transilvania are campus de cercetare şi sunt deja în derulare proiecte foarte bune. Începe acum şi o linie de studiu de masterat pe securitate, domeniu foarte interesant pentru mine. Pe partea didactică este o provocare. Studenţii sunt diferiţi, au acces rapid la multă informaţie, lucrurile au evoluat foarte mult în ultimii ani. Este o provocare să îi motivezi, să te adresezi tuturor. Cred să sistemul se va schimba, se va merge spre platformele e-learning, curcusuri on-line şi se va pune accentul mult pe partea practică. E greu să faci un studenţi să asculte un curs de 100 de minute. Anul acesta a fost concurenţă foarte mare şi am văzut că vin mulţi studenţi din ţară, nu doar din Braşov“, mai spune Alexandra.

În viaţa privată preferă să fie alături de prieteni şi de soţul ei. „Îmi place să călătoresc, să schiez, să ies cu prietenii, să particip la festivaluri şi evenimente în ţară şi străinătate. Îmi place Braşovul şi în ultima vreme au început să apară evenimente culturale, dar este nevoie de mai mult. Cred că informatica ar putea fi folosită mai mult. A început deja cu sistemul digital din cadrul transportului în comun, dar cred că sunt multe lucruri care se pot face on-line şi nu la ghişeu. E bine că lucrurile încep să evolueze“, a mai spune Alexandra Stanciu.

