Suma uriaşă plătită de o octogenară păcălită prin metoda Accidentul. Escrocii şi-au luat un Audi din banii ei

Suma de 130.000 de euro a dat o femeie de 82 de ani din Braşov unor persoane care au înşelat-o prin metoda „Accidentul”.

Unul dintre infractori a sunat-o pe victimă şi i-a spus că fiul său a provocat un accident în urma căruia a rezultat o victimă. Pentru ca fiul femeii să scapte nepedepsit bărbatul i-a spus că este nevoie de 130.000 de euro, sumă necesară unei intervenţii chirurgicale la care urma să fie supusă victima accidentului petrecut în străinătate.

„Poliţiştii au stabilit faptul că, o femeie, în vârstă de 82 ani din municipiul Braşov ar fi fost indusă în eroare de către o persoană necunoscută, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că fiul său ar fi provocat un accident rutier grav, în urma căruia a rezultat o victimă, ce necesită intervenţii chirurgicale urgente în străinătate pentru care este necesară plata unei sume de bani. Persoana vătămată, fiind menţinută în stare de eroare cu privire la aspectele precizate, ar fi înmânat unei persoane de sex masculin suma de aproximativ 130.000 euro”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov, agent principal Nadia Olaru.

În urma anchetei, poliţiştii au descoperit principalii suspecţi: 4 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 27 ani şi 33 ani din judeţul Constanţa. Poliţiştii constănţeni au pus în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în urma cărora au ridicat atât sume de bani, cât şi un autoturism de lux - marca Audi - care se pare că a fost achiziţionat cu bani obţinuţi din infracţiuni. Poliţiştii au explicat cum acţionează, de cele mai multe ori, aceşti infractori.

„De cele mai multe ori infractorii nu deţin informaţii despre victime, pe care le contactează întămplător. Folosesc un discurs-legendă adaptat pe parcursul convorbirii în funcţie de disponibilitatea pe care o arată victima şi de datele pe care aceasta le furnizează.

Conversaţia debutează cu o ştire şocantă despre un membru de familie al victimei care de cele mai multe ori este prezentat ca fiind implicat într-un accident rutier, fie în calitate de făptuitor fie în calitate de victim, iar consecinţele acestui accident sunt foarte grave, ele putând fi de natură medicală sau legală.

În această înscenare autorul poate juca mai multe roluri, schimbându-şi tonul vocii sau folosind tehnologii speciale de distorsionare a vocii, dându-se drept ruda victimei, politist, medic, avocat.

Uneori în scenariu sunt implicaţi mai mulţi infractori, fiecare vorbind cu victima pe rând şi interpretând alt rol, iar pentru credibilitate în fundalul conversaţiei se pot auzi diverse sunete, de exemplu sirene, plânsete etc. În cadrul discuţiei sunt prezentate consecinţele grave ale accidentului (ex. s-a soldat cu moartea victimei, persoana accidentată este un copil, o femeie însărcinată, victima trebuie transportată de urgenţă cu elicopterul la un spital în strainătate etc.)