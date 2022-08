Românii, la fel de „atenţi” cu mediul ca francezii în urmă cu 30 de ani. Cum se comportă acum cei din Vestul Europei

A venit în România în urmă cu aproape 30 de ani, să predea Istoria Franţei la Şcoala Centrală din Bucureşti. S-a îndrăgostit atât de mult de ţara noastră, încât a decis să rămână aici. Şi nu oriunde, ci într-un sat uitat de lume. Puţini braşoveni au auzit de Cobor, cel puţin până când francezul l-a făcut cunoscut.

Erwan Joliff a schimbat faţa satului şi luptă să schimbe mentalitatea oamenilor. Unii l-au urmat şi fac, împreună, lucruri extraordinare. Alţii au rămas încă prinşi în mentalitatea păguboasă care există în multe localităţi din România.

„Francezul din Cobor”, cum a ajuns să fie cunoscut, nici măcar nu a mai dat pe acasă în ultima vreme, atât de român a devenit. Totuşi, o nuntă în familie l-a făcut să se întoarcă pe coasta Atlanticului, în satul unde a crescut. A realizat mai multe lucruri la care nici măcar nu s-ar fi gândit dacă nu ar fi plecat în vizită în Franţa.

„Prima constatare este legată de mediu, calitatea apelor şi curăţenie, în general. Am văzut un net progres faţă de ce ştiam. Nu am mai văzut invazia de alge verzi pe litoral, cum era inainte, din cauza nitraţilor în exces din apă. Nu am mai găsit urme de petrol, deşeuri din plastic pe plaje. Am mers cu canoea pe un râu şi, la fel, am vazut o mulţime de peşti, păsări şi nicio bucată de plastic. Lucru extrem de surprinzator când vii din România, unde râurile sunt invadate de deşeuri”, povesteşte Erwan Joliff.

Francezul spune că a fost uimit de progresele făcute de ţara sa natală în acest domeniu.

A doua constatare este şi mai impresionantă pentru Erwan Joliff, mai ales că Franţa este o ţară cu un număr uriaş de autovehicule.

„Amenajarea spaţiului, dar şi comportamentul automobiliştilor, arată clar că maşina nu mai este atotputernică pe drumuri, mai ales în zonele locuite. Asta este din nou o consecinţă a unor politici publice şi este iar o deosebire faţă de situaţia pe care o cunoaştem în România, unde maşina este sinonim al bunăstării şi vrea, cumva, să domine tot spaţiul public”, a mai spus francezul.

Joliff este convins că politicile publice care au condus la acest rezultat nu au fost pe placul tururor, dar rezultatul este unul de dorit. Când a dat din nou de problemele de acasă, din România, Erwan Joliff s-a întrebat cum de francezii sunt mereu nemulţumiţi de viaţa lor.

O altă impresie plăcută i-a creat-o un stâlp cu borcane goale, aflat la marginea unei plaje. Acestea sunt luate de fumători în momentul în care sosesc la plajă. Mucurile de ţigară sunt depuse în borcane, iar, la final, borcanele sunt golite în coşurile de gunoi.

„Poate reuşim şi noi, peste 20-30 de ani, să avem o ţară curată şi un mediu bine îngrijit. Cel puţin francezii îmi dovedesc că se poate!”, a concluzionat „Francezul din Cobor”.

