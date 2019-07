Rockstadt Extreme Fest. Programul pe zile şi ore la cel mai faimos festival de metal din România

Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est, a ajuns la cea de-a şaptea ediţie. Festivalul va avea loc între 1 – 4 august 2019, la poalele Cetăţii Râşnov (terenul de Biatlon de la baza cetăţii).

Programul pe zile şi pe ore al trupelor din festival

Ziua 1 (joi, 01 august 2019)

Paradise Lost, Betraying The Martyrs, Katatonia, Unearth, Adept, Crystal Lake, Gothic, Sur Austru, Din Umbra, Ura De Dupa Usa, Nuvijan, TC3

Ziua 2 (vineri, 02 august 2019)

Six Feet Under, Korpiklaani, Candlemass, Mortem, Ektomorf, Onslaught, Ghost Iris, Roadkillsoda, Crimena, Blutrina, High Status, Underwaves, Mental Disorder

Ziua 3 (sambata, 03 august 2019)

Accept, Clawfinger, Bloodbath, Asphyx, Bölzer, Schammasch, Sworn Enemy, Bio-Cancer, Omega Diatribe, Ktera, Alister Mars, Eat Your Heart, Blana Bomba

Ziua 4 (duminica, 04 august 2019)

Dimmu Borgir, Hypocrisy, Soilwork, Mgla, 1349, Walking Dead On Broadway, Brothers Till We Die, Hexis, Hteththemeth, The Arson Project, Abigail, Evergreed, Lucky Thirteen

Bilete

Pentru Rockstadt Extreme Fest se pot cumpăra abonamente la preţul de 390 lei bucata şi bilete pe zile, la preţul de 220 lei bucata. Biletele pe zile se mai pot cumpăra, începând de miercuri, 31 iulie 2019, numai de la casieriile festivalului (inclusiv de la Info Point-ul existent la intrarea în festival), abonamentele/ biletele acestea fiind disponibile în limita locurilor existente la acel moment.

Harta festivalului

