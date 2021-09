Puterea de a visa. Exemplul dat de lotul naţional de handbal în fotoliu rulant

Braşovul va găzdui în acest sfârşit de săptămână un turneu internaţional de handbal în fotoliu rulant. Echipa naţională paralimpică este formată în majoritate din braşoveni, astfel că locul cel mai potrivit de desfăşurare a turneului era oraşul de la poalele Tâmpei. Primăria a asigurat infrastructura necesară.

„Deşi suntem departe de a fi un oraş cu adevărat adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale, este important sa susţinem orice demers de încurajare şi implicare a acestora în cat mai multe activităţi. Tocmai de aceea, Municipalitatea pune la dispoziţia sportivilor sala pentru antrenament şi competiţie, precum şi transportul adaptat pentru toţi participanţii la competiţie”, a declarat viceprimarul Braşovului, Flavia Boghiu.

Consiliul Judeţean a sprijinit financiar evenimentul.

„Am sprijinit şi financiar, dar în primul, am vrut să facem posibilă să existe această primă ediţie, adică a fost nevoie să modificăm ghidurile pentru sport, astfel încât să se acorde un punctaj pentru acest tip de competiţie, înainte nu exista acest punctaj. Este foarte important să schimbăm mentalitatea comunităţii, nu ar trebui să vorbim despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ci despre obligaţiile pe care le avem noi, ca societate”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Szenner Zoltan.

Echipa de la Braşov a luat fiinţă în urmă cu 6 ani, în urma unei provocări. O antrenoare de handbal i-a văzut pe sportivii cu dizabilităţi în timp ce jucau baschet şi i-a întrebat dacă nu le-ar plăcea handbalul.

„Am început la sala de sport din cadrul Universităţii Transilvania, cu câţiva jucători. A fost o provocare pentru mine şi pentru ei şi, dintr-un lot de 3-4 jucători acum cinci ani, am ajuns la un lot de 15-16 jucători”, a declarat cea care îi pregăteşte pe sportivi, antrenoarea Veronica Mândrescu.

Acum, sportivii sunt mai buni pe zi ce trece, iar unul dintre aceştia a explicat cum se face un dribling.

„În momentul când faci un dribling, trebuie să baţi mingea, o pui în poală, îl eviţi pe adversar, treci pe lângă el, după care iei mingea şi pasezi, dar nu ai voie să o ţii în poală mai mult de două rotaţii ale roţii. Dacă durează mai mult, se consideră că faci paşi. De asemenea, nu ai voie să stai cu mingea în mână mai mult de trei secunde”, a explicat Sorin Alexandru Pară.

Cei mai mulţi dintre sportivi au suferit la un moment dat un accident care i-a făcut să nu mai poată merge fără ajutorul fotoliului rulant. Sportul i-a ajutat să treacă peste o asemenea încercare.

„Eu am avut un accident în 1998, acum 22 de ani, înainte am practicat sportul de la vârsta de 7 ani, acum am 45 de ani. Sportul este un alt mod de a mă exprima, de a îmi afirma abilităţile, de a fi cu colegii, de a socializa şi un alt mod de interacţiune cu ceilalţi. După accident a fost o perioadă de tranziţie, în care mi-a fost greu să îmi accept dizabilitatea, însă am zis că trebuie să fac pasul ăsta şi să încerc orice ar fi, să risc, şi să ajung la ce mi-am dorit”, a povestit Ciprian Lezeriuc.

La competiţia din weekend, alături de echipa naţională a României vor participa formaţii din Turcia, Ucraina şi Bulgaria.

