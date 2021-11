Protestatar anti-Covid din Braşov, ajuns în spital: „Luaţi în considerare vaccinul!“

Braşoveanul Claudiu Cernat, cunoscut activist local anti-mască şi anti-vaccin, era unul dintre românii convinşi că pandemia de Covid-19 nu există şi că guvernul încearcă să manipuleze populaţia.

Informaţiile pe care le culegea doar dintr-o parte a presei şi cele de pe reţelele sociale l-au determinat să creadă cu tărie în teoria conspiraţiei.

„În perioada în care a apărut pandemia exista şi foarte multă manipulare. Aflasem că Guvernul României a finanţat presa cu aproximativ 41 de milioane de euro ca să scrie despre Covid. S-a ajuns ca, de Paşte, în presă să nu mai apară câte persoane au făcut indigestie sau toxiinfecţie alimentară, câte au fost internate în comă alcoolică sau pentru consum exagerat de băuturi alcoolice, aşa cum se întâmpla în fiecare an, totul era doar despre Covid”, povesteşte Claudiu Cernat.

Cu aceste convingeri, alimentate şi de câteva cunoscute personaje, braşoveanul a decis că nu poate sta pasiv.

„Am participat la prima manifestare de la apariţia pandemiei, în Piaţa Consiliul Europei, iar, apoi, vreo 4 sau cinci zile ne-am strâns în faţa Prefecturii, după care am defilat prin oraş, la acele proteste vizavi de restricţiile impuse de Guvernul României. Mi se părea pe atunci o maşinaţiune politică pentru a manipula lumea”, a explicat Claudiu Cernat cum a ajuns să fie în primele rânduri ale protestatarilor anti-mască.

Nici în vaccin nu avea încredere, convins că acesta a ajuns mult prea repede pe piaţă. A fost „ajutat” în acest sens de unele personaje care apăreau la televiziuni şi pe reţelele sociale.

În octombrie 2021 s-a simţit rău şi şi-a făcut două teste. Ambele au ieşit pozitive, iar, după câteva zile, a ajuns la spital. Ce a văzut şi prin ce a trecut aici i-au schimbat radical abordarea temelor legate de pandemie.

„În primele 10 zile ale evoluţiei bolii am avut nişte simptome pe care nu le doresc nimănui: dureri de cap, dureri în gât, îmi ardea, efectiv, capul de jur împrejur, îmi ardeau ochii în cap, simţeam o durere aşa, pătrunzătoare. Gândiţi-vă că am ajuns la spital cu plămânii afectaţi în proporţie de 48% şi ficatul 20%, iar, în urma tratamentului aplicat de către personalul medical de la Spitalul de Boli Infecţioase, am ajuns la ora actuală ca plămânii să-mi funcţioneze în proporţie de 82%”, a istorisit bărbatul prin ce a fost nevoit să treacă.

Mai mult, au murit oameni care au fost cu el în spital, în ciuda eforturilor supraomeneşti pe care spune că le-a făcut personalul. De altfel, Claudiu Cernat are doar cuvinte la superlativ la adresa medicilor, asistentelor şi infirmierelor, despre care spune că s-a convins că sunt eroi.

„Am tot respectul pentru ce fac angajaţii din spital. Noi eram 37 de bolnavi, dar nimeni nu ţinea cont că unul e rom, altul e sărac sau mai ştiu eu ce. Toţi aveau parte de aceleaşi îngrijiri. Cei mai mulţi dintre bolnavi nu se puteau mişca şi era nevoie ca infirmierele să-i întoarcă de pe o parte pe alta, să-i schimbe. Era o muncă extraordinară din partea tuturor”, a mai spus braşoveanul.

Acum, Claudiu Cernat nu spune nimănui să se vaccineze sau nu, însă le transmite tuturor să se gândească la toate prin care au trecut el şi ceilalţi pacienţi şi să ia în considerare că vaccinul înseamnă o formă mai puţin gravă a bolii.

Vă mai recomandăm:

Traseul şpăgii luate de chirurgul Sorin Baloş. Cum a încercat medicul să se justifice în faţa poliţiştilor

Pasiunea „dulce” a domnului Luadó, transformată într-o afacere de succes la Braşov