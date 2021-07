Promoţia „Mihai I 100” a Academiei Aeriene, pregătită să apere cerul ţării. Fetele, la înălţime

La 100 de ani de la naşterea regelui Mihai I, absolvenţii Academiei Henri Coandă din Braşov au primit gradul de ofiţer. Ceremonia a avut loc în Piaţa Sfatului, astfel că sute de părinţi, fraţi şi apropiaţi ai proaspeţilor ofiţeri au putut asista la festivităţi şi au trăit momentul împreună cu absolvenţii.





La ceremonie a fost invitat general-maior Viorel Pană, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, care a şi înmânat mai multe dintre distincţiile acordate studenţilor merituoşi.

„Sunt încrezător că aceşti tineri absolvenţi or să facă ceea ce trebuie pentru forţele aeriene în anii care vin. Programele foarte importante – avionul de generaţia a patra şi avionul de generaţia a cincea, radarele digitale şi rachetele de ultimă generaţie – vor fi pe mâini bune peste 10 ani, când ei vor fi la apogeul carierei lor. Atunci va însemna că vor da şi maximum de performanţă”, a transmis general-maior Viorel Pană, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene.

Aflat la prima promoţie ca rector al Academiei, comandor conferenţiar universitar doctor Marius Şerbeszki este mândru de cei care au trecut în rândul corpului ofiţerilor. „Am preluat comanda Academiei de puţin timp, dar, cu toate acestea, sunt foarte mândru de aceşti tineri. Am reuşit să-i cunosc, am reuşit să le văd preocupările, am reuşit să le văd rezultatele pregătirii finale şi sunt mândru că astăzi ei se alătură corpului ofiţerilor, un corp de elită al societăţii româneşti”, a declarat comandor conferenţiar universitar doctor Marius Şerbeszki, comandant Academia Henri Coandă.

În ultimii ani, a devenit o tradiţie ca fetele să fie şefi de promoţie la Academia braşoveană. Excepţie a făcut doar anul trecut, primul afectat de pandemia de coronavirus, însă tradiţia s-a reluat anul acesta. Cu media 9.94, Ioana-Georgiana Purcaru este absolventa cu cea mai mare medie din acest an şi şefă de promoţie.





„Mă încearcă emoţii constructive, mă încearcă emoţii pozitive la încununarea unei munci de 3 ani de zile, cu trudă, cu ambiţie. Sunt nişte emoţii frumoase, pe care le-am aşteptat de când am depus jurământul militar şi pentru care am muncit asiduu în cei trei ani”, a spus Ioana-Georgiana Purcaru, şefa promoţiei Mihai I 100.

Promoţia de anul acesta a primit numele simbolic Mihai I 100, pentru a marca împlinirea unui secol de la naşterea ultimului rege care a ocupat tronul României.

