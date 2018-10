Probă de angajare inedită la o firmă de IT din Braşov: asamblarea unui joc LEGO

O companie braşoveană din domeniul IT a găsit o soluţie originală de a-şi selecta personalul: „proba LEGO”. Radu Tofam, fondatorul companiei braşovene Romarg, care este liderul naţional în furnizarea serviciilor de tip shared hosting şi înregistrare domenii web, spune că realizarea unui LEGO presupune organizarea pieselor, dar şi respectarea unui plan de asamblare.



„Dacă traducem acest lucru în viaţa de zi cu zi, ar înseamna organizarea muncii şi respectarea regulilor şi procedurilor, care sunt esenţiale în domeniul nostru de activate. În condiţiile în care suntem o firmă de tehnologie web, care are grijă de foarte mulţi clienţi, fiecare dintre aceştia are propriile resurse găzduite în infrastructura noastră (emailuri, baze de date, etc). Toată activitatea se desfăşoară după anumite reguli şi trebuie respectate procedurile la modul cel mai serios”, a explicat Radu Tofan.

Nu cantitate, ci calitate

Acesta a mai punctat că aportul fiecărui angajat contează în această firmă, astfel că accentul se pune pe calitatea fiecărui individ şi nu pe cantitate în procesul de recrutare. Astfel, fiecare candidat primeşte un joc pe care trebuie să-l asambleze, fiind monitorizat atât timpul, cât mai ales modul de organizare al fiecăruia.

Cu sediul operaţional în Braşov, compania este în plină dezvoltare, iar acum, şi după ce şi-a atins ţinta de 90.000 de domenii găzduite, are ca obiectiv intrarea pe piaţă internaţională. Astfel, echipa de suport este în continuă expansiune. Dacă la începuturile activităţii, în 2001, compania avea un singur angajat, respectiv pe fondatorul său Radu Tofan, proaspăt absolvent de facultate la acea vreme, acum compania vrea să ajungă la 30 de specialişti.

Descoperirea unei noi lumi



„În 2001, când am început această activitate, în piaţă funcţionau 2-3 firme de hosting, iar noi abia făceam primii paşi. Povestea amuzantă este că atunci când am semnat primul contract, pentru realizarea unui site de prezentare nu ştiam ce înseamnă html, css. După câteva site-uri de prezentare realizate, am semnat primul contract pentru un magazin virtual (o librărie online) pentru un client din Braşov. A fost momentul în care, am aflat că există PHP, MySQL, serverele linux. Astfel, am realizat că am descoperit o nouă lume. După câteva luni nouă descoperire s-a transformat în pasiune şi înregistrarea domeniilor web respectiv găzduirea site-urilor a devenit activitatea principală”, povesteşte Radu Tofan.



În primul an de activitate, compania a reuşit să semneze contracte cu 3 clienţi locali din Braşov, iar astăzi, 16 ani mai târziu, în fiecare lună sute de noi clienţi se alătura celor peste 121.000 de clienţi existenţi deja din România, Europa, dar şi în Statele Unite.

În pas cu tehnologia

„Dacă la început foloseam resurse de la alte companii atât în ţară, dar şi în SUA, din 2004 avem propria infrastructura hardware în România. Echipamentele noastre sunt găzduite de atunci în Bucureşti, noi fiind prima firmă care a adus în România toate tehnologiile ce astăzi reprezentintă un standard”, subliniază managerul ROMARG. Tehnologiile folosite sunt de ultimă generaţie, plecând de la serverele Supermicro, echipamentele de securitate Fortinet şi ajungând la tehnologiile de Cloud, servere web Litespeed, Cloudlinux, dar şi soluţii avansate de backup R1Soft/Idera.

Munca de la distanţă, avantaj pentru angajaţi

În schimb, unul din impedimentele în calea dezvoltării companiei şi pe pieţele din afară ţării este tocmai găsirea personalului specilizat, lucru cu care se confruntă şi alte domenii, astfel că ROMARG a scos acum la concurs peste 16 posturi în vederea completării echipei de suport tehnic. Firma este în continuare în căutare de specialişti în suport IT, printre posturile disponibile numărându-se cele de Customer Support Agent (CSA), Customer Support Specialist (CSS) şi Tehnical Support Enginner (TCE).



Printre avantajele oferite viitorilor angajaţi se numără atât programul flexibil sau lucrul remote (de la distanţă), cât şi o creştere garantată cu 10% a salariului în fiecare an, asigurare medicală privată, precum şi o serie de bonusuri, cum ar fi bonuri cadou (de Paşte, Crăciun, dar şi de ziua de naştere) sau abonament la sală de fitness pentru cei care performează. „Pachetul salarial oferit colegilor noştri este unul foarte bun, fiind determinat şi de dorinţa noastră de a atrage oameni foarte bine pregătiţi profesional ce posedă competenţele esenţiale, dar vorbesc şi limba Română respectiv Engleză la nivel avansat. Ne dorim alături de noi colegi sau colege, persoane pasionate de tehnologia web şi mereu curioase”, a conchis manangerul Romarg.

