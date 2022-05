Primul concert major la Biserica Neagră din acest an. Evenimentul va fi şi în sprijinul ucrainenilor refugiaţi la Braşov

Un concert extraordinar va avea loc duminică, de la ora 18:00, la Biserica Neagră din Braşov. Corul Bach, al Bisericii Negre şi corul Crescendo, din Franţa, vor susţine primul eveniment major în biserică de la debutul pandemiei.

„În urmă cu trei ani am fost la un concert la Sala Radio din Bucureşti, iar, la acest concert, dirijor a fost Christian Ciucă, un dirijor care locuieşte la Paris. După concert ne-am gândit ce am putea face împreună. El are un cor, noi avem un cor la Biserica Neagră şi proiectul s-a născut pentru Săptămâna Mare a anului 2020, dar a venit perioada de lockdown. În această primăvară am reuşit să reluăm proiectul şi am fost la Paris, în ziua de 1 aprilie”, a explicat organistul Steffen Schlandt.

Duminică seara va avea loc al doilea şi ultimul eveniment al proiectului, concertul de la Biserica Neagră. La fel ca la Paris, vor fi interpretate lucrări romantice de Gabriel Fauré, Marţian Negrea, „Via Crucii”, de Franz Liszt şi „Psalmul 42”, de Felix Mendelssohn Bartholdy. Concertul va avea şi un scop caritabil.

„În acest moment, noi suntem o ţară sigură şi sperăm să rămânem o ţară sigură şi putem să adăpostim oameni care au nevoie. Braşovul s-a remarcat prin centrul de la CATTIA şi prin acţiuni pe care numeroşi voluntari le-au desfăşurat în acest oraş. Noi dorim să strângem fonduri prin acest concert şi tot ce se va aduna din sponsorizări şi donaţii, plus banii din bilete, va fi donat centrului CATTIA”, a mai spus Schlandt.

Ansamblul coral Crescendo din localitatea franceză Neuilly sur Seine este condus de Christian Ciucă. Evenimentul artistic va marca şi aniversarea a 140 de ani de relaţii diplomatice româno-franceze.

Vă recomandăm să mai citiţi: