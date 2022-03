Primarul Braşovului, discuţii cu omologul său din Mykolaiv. Ce ajutoare a cerut edilul oraşului din sudul Ucrainei

Primarul Braşovului, Allen Coliban, a purtat discuţii pe Internet cu omologul său din oraşul ucrainean Mykolaiv, după ce Oleksandr Senkevych a cerut sprijin umanitar Braşovului.

„We are now the border between Democracy and Stupidity. Putin will not stop with Ukraine if he will get it” (Ne aflăm la graniţa dintre Democraţie şi Prostie. Putin nu se va limita la Ucraina, dacă o va cuceri), a transmis edilul din oraşul aflat în sudul ţării vecine.

Mykolaiv (Миколаїв) este principalul centru al industriei navale de la Marea Neagră, situat pe frontul sudic al războiului, între Herson şi Odesa. Vineri, presa anunţa intrarea trupelor ruse în oraş, după care ucrainenii au reuşit să recucerească Mykolaivul. În oraş se dau lupte grele în aceste zile şi locuitorii au nevoie de ajutor pentru a face faţă invadatorilor.

„Întâlnirea de pe Internet a fost precedată de un mesaj simplu, prin care ni se cerea ajutorul. În perspectiva înconjurării oraşului de către armata rusă, esenţial este ajutorul umanitar, sub forma rezervelor de provizii. Am întrebat care sunt nevoile, răspunsul a fost simplu: alimente neperisabile, uşor de transportat, stocat, consumat. La Braşov, acestea sunt lucrurile pe care le vom strânge prioritar zilele acestea, urmând să trimitem un TIR către Mykolaiv. Implică-te, să îi ajutăm pe cei care luptă nu doar pentru oraşul lor, ci pentru libertate şi democraţie!”, le-a transmis primarul Allen Coliban braşovenilor.

Edilul spune că, din experienţa voluntarilor şi a celor de la Crucea Roşie din ultimele zile, este mai eficient ca populaţia să doneze bani şi autorităţile să cumpere cele necesare, pe care să le organizeze în paleţi de mari dimensiuni. O altă variantă eficientă este gruparea mai multor prieteni care donează şi care pot organiza chiar ei paleţii.

Cei care vor să doneze o pot face la CATTIA, pe strada Institutului numărul 35.

