Primăria va construi sala de sport de la Metrom. Aici trebuia să fie un campus de 75 de milioane de lei, dar proiectul a fost abandonat

Primăria va finaliza din bugetul propriu sala de sport de la Metrom. Municipalitatea a lansat licitaţia pentru construirea sălii care acum are doar fundaţie. Investiţia se ridică la 6,4 milioane de lei. Potrivit autorităţilor locale sala de sport va avea 189 de locuri. De asemenea va avea vestiare, un foaier, o sală de şedinţe, depozit pentru materiale sportive şi birouri. Lucrările vor dura 9 luni.



La Metrom ar fi trebuit să se contruiască un grandios campus sportiv de 75 de milioane de lei. În toamna lui 2008, au început lucrările la sala de sport, care urma să fie gata într-un an, iar un an mai târziu proiectul a fost tras pe linia moartă de Ministerul Educaţiei, care de fapt suporta 80% din valoarea investiţiei. Din tot acel campus, în prezent există o sală de sport începută undeva la marginea oraşului, iar pentru restul campusului nu există nici măcar studiu de fezabilitate. De aproape zece ani lângă stadion au rămas doar nişte piloni de beton ridicaţi pentru sala de sport şi cam atât.

Teoretic, aşa cum s-a anunţat odată cu demararea lucrărilor la aşa-zisul campus aesta ar fi trebuit să aibă o clădire pentru cursuri (cu 24 de sali de clasă), o sală de sport acoperită, un cămin pentru cazarea sportivilor, două corpuri (pentru scrimă, gimnastică şi box), o cantină, un bloc de garsoniere pentru profesori şi un cabinet medical şi un centru de refacere a sportivilor.