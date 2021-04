Povestea lui Valentin, băiatul ars care a primit şansa unei vieţi normale. Vrea o carieră în televiziune

Incendiul care i-a cuprins casa când era un bebeluş l-a lăsat infirm după ce a suferit arsuri grave pe jumătate din corp. În pofida intervenţiei medicilor de la Spitalul de Copii Braşov, a rămas fără mâna şi piciorul stângi, fără lobul urechii stângi şi fără o bună parte din pielea de pe obrazul de pe aceeaşi parte. A suferit nu mai puţin de 60 de operaţii pentru a-i fi salvată viaţa şi o parte cât mai mare din corp. Ca şi cum acest lucru nu era îndeajuns, copilul a fost părăsit de mamă după tragedie, chiar când micuţul avea cea mai mare nevoie de cineva care să-l iubească şi să-l îngrijească.

Valentin Fudulu a ajuns în grija statului şi a crescut, cea mai mare parte din viaţă, într-un centru din comuna braşoveană Hărman, la doar şase kilometri de Braşov. Copilul era inteligent şi talentat încă de mic, în pofida dizabilităţii sale evidente. A învăţat bine la şcoală, a primit o proteză pentru picior cu ajutorul căreia se putea deplasa singur până la şcoală şi înapoi, chiar dacă îi era foarte greu. Ambiţia de a reuşi în viaţă l-a făcut, însă, să treacă peste acest obstacol şi să meargă, zilnic, la şcoala din sat, unde profesorii şi colegii îl admirau pentru efortul depus şi pentru voinţa sa. Asta până în februarie 2019, când, la vârsta de 15 ani, câteva persoane din centrul în care crescuse au luat o decizie care i-a dat viaţa peste cap.

Valentin era în clasa a VIII-a şi se pregătea pentru examenul de Evaluare Naţională. Îşi dorea să urmeze un liceu din Braşov care avea clase de film şi televiziune, pasiunea lui cea mai mare şi visul pe care se pregătea să-l transforme în realitate. Numai că angajaţii centrului în care a crescut au decis că Valentin trebuie mutat tocmai în judeţul Vâlcea. Mama lui se mutase acolo şi, deşi a declarat că nu va avea posibilitatea să-l vadă pe fiul ei, conducerea centrului a decis că trebuie ca acesta să fie mai aproape de familia lui! Mutarea s-a făcut fără să se ţină cont de planurile copilului şi de faptul că, în preajma unui examen decisiv în viaţa sa, urma ca întreaga lume să-i fie dată peste cap. Pe baza celor prezentate de reprezentanţii centrului, instanţa a decis că Valentin trebuie să plece la Râmnicu Vâlcea.

Coşmarul de la Vâlcea

Într-o dimineaţă, în jurul orei 4:00, Valentin a fost trezit din somn şi i s-a spus să-şi facă repede bagajul, că trebuie să plece la Râmnicu Vâlcea. Copilul dormise liniştit seara, fără să ştie nimic despre plecarea de dimineaţă. Astfel, în grabă, şi-a uitat ochelarii. Ajuns la Casa Andreea din Râmnicu Vâlcea, Valentin şi-a dat imediat seama că locul lui nu este acolo. Valentin era într-un loc în care ceilalţi copii aveau probleme psihice, astfel că îi era teamă să-şi dea jos proteza înainte de culcare, pentru ca vreun alt copil să nu îl bată cu ea. A dormit astfel mai bine de o lună, încât proteza, de slabă calitate, i-a produs o rană gravă. Directoarea centrului nu a ştiut în această perioadă că el are o proteză, ci a crezut că aşa merge copilul, mai greu, ci a aflat despre problema lui abia când a văzut că lucrurile se înrăutăţesc.

„Am ajuns la Vâlcea fără ochelari. Mi-era greu, dar cel mai rău era că mă aflam între copii cu probleme şi nu aveam curajul să le arăt că nu am un picior şi că am o proteză pe care mi-o dau noaptea jos. Cine ştie ce se putea întâmpla? Mă puteau bate, mi-ar fi putut distruge proteza, aşa că am dormit cu ea. Am făcut o rană foarte urâtă la picior şi nu am mai putut rezista, aşa că a aflat şi doamna directoare că eu nu am un picior”, a povestit tânărul. Valentin spune că se gândea chiar la sinucidere din cauza problemelor cu care se confrunta,însă şansa lui a fost Asociaţia „Catharsis”, din Braşov.

Azota Popescu, preşedinta asociaţiei, a aflat povestea lui Valentin şi a făcut toate demersurile să-l aducă pe băiat înapoi, la Braşov. I-a căutat o familie de plasament şi, pentru că nu a găsit suficient de repede – deoarece se apropia examenul în urma căruia se decide admiterea la liceu – l-a luat chiar ea în plasament, pentru o perioadă, deşi avea 80 de ani. Valentin a făcut meditaţii ca să recupereze ce pierduse în perioada în care a fost la Râmnicu Vâlcea şi a reluat lecţiile de pian, ceea ce i-a oferit liniştea sufletească necesară înaintea examenului. A reuşit să intre la liceul şi la clasa unde îşi dorea şi acum îşi urmează, treptat, visul.

După atâta suferinţă, lucrurile au început să se schimbe

După ce a suferit atât de mult în viaţă, pentru Valentin a început să iasă soarele. Asociaţia Catharsis a reuşit să obţină o sponsorizare de la Cardiff Assurance Bucureşti, în valoare de 57.000 de euro, cu ajutorul căreia Valentin are, acum, o proteză performantă pentru picior, care îl ajută să meargă foarte bine. Planul Asociaţiei Catharsis pentru tânăr are mai mulţi paşi. La finalul anului trecut, aceeaşi societate de asigurări i-a oferit lui Valentin 81.000 de euro, pentru ca acesta să beneficieze de o mână bionică. Valentin a fost de fiecare dată la spital la Târgu Mureş, unde a făcut exerciţii după ce i-au fost montate proteza şi mâna bionică, iar, acum, tânărul îşi poate folosi şi mâna! Pentru el era imposibil să-şi taie friptura cu cuţitul, deoarece avea o singură mână. Al treilea pas, operaţia estetică pentru eliminarea cicatricei de pe obrazul ars, reconstrucţia urechii şi implant de păr pe partea stângă a fost programat pentru începutul acestei luni. Valentin a fost supus unei alte operaţii, de această dată de chirurgie plastică. Medicul Marcel Albean, cel care îl operase de zeci de ori pe Valentin când era mic, i-a reparat urechea stângă şi obrazul, astfel încât adolescentul să se simtă la fel ca orice tânăr. De când cu pandemia, Valentin avea probleme cu masca, deoarece, din cauza problemei sale de la ureche, nu avea cum să prindă masca.

Odată reuşită şi această operaţie, Valentin a ieşit acum din spital şi este în refacere pentru câteva zile. Dar Asociaţia Catharsis mai are de făcut un pas. „Noi ne-am făcut un plan în patru etape pentru Valentin, după ce am reuşit să-l aducem înapoi de la Râmnicu Vâlcea. Primul pas era cel mai important, deoarece Valentin nu mai putea folosi vechea proteză şi nu se mai putea deplasa. Cei de la Cardiff Assurance au donat banii necesari achiziţionării şi montării unei proteze performante, la sfârşitul anului 2019.

Un an mai târziu, din aceeaşi sursă au venit şi banii pentru mâna bionică, a doua etapă din planul pentru Valentin. El este un tânăr talentat, cântă la pian şi acest cadou l-a făcut cum nu se poate mai fericit, mai ales că îşi poate mişca şi degetele foarte uşor şi rapid. A treia etapă s-a întâmplat chiar în aceste zile. Medicul Albean îl cunoaşte pe Valentin de mic şi a fost încântat să-l ajute şi să facă operaţia estetică de care era nevoie. O tehnică destul de complicată a fost folosită, dar a dat roade şi Valentin este acum bine şi din acest punct de vedere. Mai urmează ultimul pas, acum, că Valentin se pregăteşte să împlinească luna viitoare 18 ani: achiziţionarea unui apartament cu două camere, cu tot ce este nevoie, pentru ca acest copil minunat să poată să-şi înceapă viaţa în condiţii optime”, a spus Azota Popescu, preşedintele Asociaţiei Catharsis, care mai vrea să strângă 27.000 de euro pentru apartament.

În prezent, Valentin se află în al patrulea centru de plasament şi este elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov. Îi place şcoala, îi plac fetele frumoase, are foarte mulţi prieteni şi este foarte optimist. Iubeşte viaţa, muzica şi sportul, scrie poezii şi compune melodii.

