Poiana Braşov, transformare de substanţă: pârtii extinse, sanie de vară, trasee de mountain bike

În prezent, oferta staţiunii Poiana Braşov este subdimensionată faţă de nevoi şi faţă de interesul arătat de turişti. Este concluzia recentă a Asociaţiei de Turism din Poiana Braşov şi a Primăriei Braşov, care şi-au propus transformarea Poienii printr-o modernizare şi extindere a domeniului schiabil, dar şi prin implementarea unor proiecte de vară care să animeze staţiunea în sezonul cald.

„Primul pas pe care intenţionăm să-l facem în următorii ani este cel de optimizare a actualului domeniu schiabil, asfel încât să mărim perioada în care se pot utiliza pârtiile, pentru că, în momentul de faţă, avem o singură pârtie iluminată (una de începători, relativ scurtă). În acest moment, se lucrează la tema de proiectare pentru scoaterea la licitaţie a studiului de fezabilitate pentru această etapă”, a explicat, pentru „Adevărul”, Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov

Telescaune noi şi extinderea sistemului pentru zăpadă artificială

Pe lângă construirea unei instalaţii de nocturnă pe pârtiile Drumul Roşu şi Subteleferic, prima fază a proiectului urmăreşte să dea Masivului Postăvaru şansa să îşi atingă potenţialul său deplin. Mai exact, în zonă vor fi construite două noi telescaune, de câte patru locuri, care vor face legătura între cele două telescaune existente, pe de o parte, şi între Poiana Ruia şi Kanzel, pe de altă parte.

Acestor intervenţii li se va adauga extinderea sistemului de producere a zăpezii artificiale prin completarea instalaţiei, astfel încăt să poată fi acoperit întreg domeniul schiabil existent.

„Avem masterplanul şi studiul de prefezabilitate, care a fost iniţiat şi finanţat de către Asociaţia de Turism din Poiana Braşov. Acest proiect de extindere este unul mare, de lungă durată, pentru că presupune întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal, scoateri din fond forestier, iar apoi dezbateri, consultarea opiniei publice, nu doar braşoveană, ci şi a celor din Cristian şi Râşnov. Tocmai de aceea, varianta optimă este realizarea în etape a acestui proiect”, explică primarul Aleen Coliban pe site-ul Primăriei Braşov.

Gondolă cu o capacitate de 2400 persoane/ora

Pentru facilitarea accesului la pârtiile din masivul Postăvaru, în faza a doua a proiectului va fi instalată şi o gondolă de zece locuri, cu o capacitate de 2400 persoane/ora. Instalaţia va avea plecarea de la staţia Cheişoara-Râşnov şi sosirea în zona mediană a Pârtiei Lupului.

În plus, în zona de plecare a staţiei Cheişoara vor fi amenajate două parcări ce vor număra, împreună, 600 de locuri.

"Considerăm că investitiile pe are noi le susţinem, promovăm şi chiar finantam parţial, sunt vitale pentru viitorul a ceea ce ne dorim să se întâmple în Poiana Braşov. Asociaţia de Turism Poiana Braşov a donat Primariei master planul de dezvoltare al domeniului schiabil din Poiana Braşov in valoare de 75.000 euro din dorinţa de a simplifica lucrurile pentru o primă etapă a ceea ce înseamnă o lucrare amplă dar care este absolut necesară pentru viitor. Toate investitiile pe care le sustinem fac parte dintr-o viziune generală menită să schimbe caracterul de sezonalitate - Roller Coaster, piste de bicicletă, noi trasee montane. Unele dintre efectele pandemiei au scos in faţă tocmai aceste lipsuri. Cadre organizate in care turiştii se pot bucura de natura sau de pasiunile lor. Muntele a devenit mult prea mic in conditiile in care mulţi iubitori ai schiului nu au mai putut practica acest sport in afara ţării", a declarat, pentru "Adevărul" spune Roxana Cojocea, preşedintele Asociaţiei de Turism din Poiana Braşov.

Accesul în Postăvaru va fi posibil şi pe vreme rea

În prezent, întreaga activitate de schi a zonei este dependentă de telegondola Postăvarul Expres, care se blochează efectiv la fiecare vânt puternic. Principalul avantaj al acestei extinderi este acela că accesul în Masivul Postăvaru se va putea face inclusiv în condiţii meteorologice nefavorabile, de vânt puternic, zăpadă viscolită etc.

Peste 6.000 de schiori pe zi, 30 de kilometri de pârtie

Toate intervenţiile amintite vor facilita atribuirea unor evenimente internaţionale, cum ar fi curse FIS la discipline de schi alpin şi snowboard sau chiar jocuri olimpice de iarnă pentru tineret, căci cifrele avansate se înscriu în condiţiile de organizare a unor astfel de competiţii.

După extindere, capacitatea maximă a domeniului va fi de 6.200 schiori pe zi, faţă de 4.300 în prezent (+ 48%), iar suprafaţa schiabilă va ajunge la 100 de hectare, de la 75 de hectare, cât este acum (+ 33%), lungimea cumulată a pârtiilor urmând să crească la aprox 30 de kilometri.

„Obiectivul Municipalităţii este de a obţine finanţări nerambursabile pentru cele două faze ale acestui proiect, atât prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, cât şi prin Programul Operaţional Regional”, explică primarul Alen Coliban pe site-ul Primăriei Braşov

Sanie de vară şi trasee de mountain bike şi pentru drumeţii

Punerea mai bună în valoare a potenţialului zonei şi în lunile calde se va face prin alte câteva intervenţii. „Avem proiectele care vor transforma Poiana Braşov din staţiune de iarnă în staţiunea celor patru anotimpuri. Este vorba despre proiectul saniei de vară, care în acest moment este în analize tehnice, inclusiv pentru alegerea traseului optim şi identificarea proprietăţilor pe care s-ar suprapune traseul. La acesta se adaugă traseele de mountain bike, traseele pentru drumeţii şi alte facilităţi de petrecere a timpului liber, pentru ca turiştii să aleagă Poiana pe tot parcursul anului”, mai precizează primarul Allen Coliban.

Cât va costa transformarea staţiunii şi când ar putea fi gata, în cel mai fericit caz, este greu de spus. „Vorbim de multe milioane de euro, nu ştiu dacă 6 sau 10, dar, oricum, nu mai mult de 10 milioane, tocmai de aceea încercăm să căutăm sursa alternativă de finanţare (...). În cel mai oprimist scenariu, sperăm ca în trei - patru ani să avem realizată faza întâi. Asta nu înseamnă că până în 2025 nu se pot realiza alte obiective - dacă găsim resurse - din următoarea fază, a mai explicat, pentru „Adevărul”, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.

Foto: Imagini din proiect

