Pârtiile din Braşov se pregătesc pentru noul şi incertul sezon de schi. Ce se întâmplă cu transportul pe cablu

Pârtiile din Braşov se pregătesc pentru noul sezon deşi n-au veşti concrete despre cum şi, mai ales, în ce condiţii se va putea schia iarna aceasta.





Autorităţile locale admit că evoluţia pandemiei ar putea influenţa deciziile de deschidere a pârtiilor de schi şi regulile aplicabile pe domeniile schiabile dar, ca şi întreprinzătorii, au speranţe că, printr-o adaptare a cerinţelor privind distanţarea, turiştii vor putea avea acces pe pârtii, iar pregătirile nu vor fi în zadar.

Fiindcă schiul, prin definiţie, este un sport individual, probleme n-ar putea apărea decât în ceea ce priveşte aglomeraţia şi transportul pe cablu. Au avut deja loc şi încă se mai poartă discuţii la nivelul asociaţiei transportatorilor pe cablu, despre măsurile care ar trebui adoptate pentru a creşte siguranţa turiştilor care utilizează acest tip de transport.

Limitări la transportul cu telescaunul

Operatorul de transport pe cablu din Poiană a început deja pregătirile pentru a putea gestiona, în condiţii de siguranţă sanitară, transportul schiorilor.

„Având în vedere că teleschiul este cel mai sigur sistem de transport pe cablu în contextul pandemiei, Ana Teleferic a început demersurile pentru redeschiderea teleschiurilor Ruia şi Kanzel, pe lângă cele două, Bradul şi Stadion, care au funcţionat în fiecare an. În cazul telescaunelor se va limita numărul schiorilor, astfel încât să se păstreze distanţa necesară, de exemplu 3 persoane în telescaunul Ruia, care are 6 locuri, şi 2 persoane la telescaunul Lupului, care are 4 locuri", anunţă Primăria Braşov.

„Lipsa sezonului de schi şi a turiştilor înseamnă pierderi economice însemnate"

În cazul telegondolei, accesul va fi limitat la 4 persoane per cabină şi toate cabinele vor circula cu geamurile deschise. Cele două telecabine vor circula cu o treime din numărul maxim de pasageri.



"Purtarea măştii va fi obligatorie atât în zonele de aşteptare, cât şi în interiorul cabinelor. Sunt măsurile la care ne gândim. Sperăm ca trendul crescător al îmbolnăvirilor cu COVID să se reducă spre finalul anului, pentru a avea siguranţa că putem deschide domeniul schiabil şi a face toate pregătirile necesare. Este o problemă cu care se confruntă toate staţiunile de schi din Europa. Lipsa sezonului de schi şi a turiştilor în perioada aceasta înseamnă, pentru toate staţiunile montane, pierderi economice însemnate. Dacă vrem să schiem, trebuie să respectăm cu stricteţe toate regulile, mai ales cele simple: spălatul pe mâini, menţinerea distanţei, purtarea măştii”, mai precizează Primăria Braşov.

Lucrările de revizie a instalaţiilor de produs zăpadă artificială sunt deja încheiate, toate cele 6 ratrack-uri sunt funcţionale iar lacul de acumulare ar trebui să fie plin până duminică, 15 noiembrie.

