Oraşul din România care apare într-un videoclip al primului colind lansat de grupul ABBA

Extrem de iubită în urmă cu patru decenii şi jumătate, trupa ABBA le-a făcut o frumoasă surpriză fanilor. În acest an, cei patru suedezi s-au reunit şi au scos un album nou. Surpriza cea mai mare a venit, însă, pe final de an. Pentru prima dată, ABBA a înregistrat o piesă de Crăciun.

„Little Things” este un colind care vorbeşte despre lucrurile mici care pot fi introduse într-un ciorap şi făcute cadou de Crăciun.





Trupa a realizat un videoclip care îi bucură pe cei care îl urmăresc, dar fanii au ţinut să facă şi un videoclip al lor. În acesta din urmă apar centrele mai multor oraşe din Europa, între care şi Piaţa Sfatului din Braşov.

Imaginile cu Târgul de Crăciun din Piaţa Sfatului apar chiar pe finalul videoclipului. Bradul de 27 de metri şi Târgul de Crăciun din Braşov sunt considerate de multă lume printre cele mai frumoase din Europa.

Trupa ABBA a cântat între 1972 şi 1982 şi a avut piese care au dominat topurile muzicale, precum Chiquitita, I Have a Dream, The Day Before You Came, Waterloo, Fernando, The Winner Takes It All, Dancing Queen, Happy New Year şi multe altele. Grupul s-a reunit în 2016 şi anul acesta a reuşit să scoată un nou album. Acum plănuieşte o serie de concerte "ABBA Voyage", care vor debuta în vara lui 2022 la Londra.

