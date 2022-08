O echipă de copii din Ucraina ia parte la un turneu de fotbal la Braşov. Câţi jucători mai are clubul din ţara vecină după şase luni de război

O echipă de fotbal de copii din Ucraina mai are doar 12 jucători din 25 FOTO CS Collţea 1920 Braşov

O echipă de fotbal din Ucraina, din oraşul Mikolayv, participă la turneul organizat de CS Colţea Braşov, destinat echipelor U13. Deşi, la această categorie de vârstă, echipele sunt alcătuite din 25 de sportivi, formaţia din zona extrem de afectată de război a putut strânge doar 12 jucători, care au şi sosit la poalele Tâmpei.

Clubul braşovean nu se află la prima experienţă cu un club ucrainean de când în ţara vecină are loc un cumplit război.

„La final de februarie 2022, cu doar câteva ore înainte de declanşarea războiului, o grupă de fotbal copii din Liov, Ucraina, ajungea la Braşov pentru turneul de iarnă organizat de CS Colţea 1920. Sportivii aici au rămas aproape 2 luni, au stat departe de familii, au stat cu teama că poate pe unii nu-i vor mai vedea vreodată şi cine ştie ce mai era în gândurile micuţilor de 12 ani care nu au nicio vină pentru situaţia geo-politică actuală. Comunitatea braşoveană şi mulţi binevoitori din întreaga ţară au fost alături de antrenorul Yuri şi de cei 11 copii, cărora le-am creat cele mai bune condiţii pentru a trece cât mai repede cu putinţă peste neajunsurile create de incertitudinea acelor zile”, a transmis Ciprian Jurubescu, preşedintele CS Colţea 1920.

Deşi au trecut aproape şase luni de la declanşarea războiului din Ucraina, lucrurile în ţara vecină nu stau deloc mai bine, dimpotrivă. Astfel, clubul braşovean a făcut mari eforturi să poată aduce o nouă echipă de fotbal din Ucraina la turneul organizat în fiecare an la Braşov.

„Acum, la început de august, clubul nostru organizează ediţia de vară a turneului de fotbal „Enjoy Cup 2022 Braşov – Play the Game” şi am dorit să perseverăm în gesturile noastre de a arăta că prin sport omenirea poate trece mult mai uşor peste orice obstacol. Mai concret, CS Colţea 1920 BRAŞOV a invitat la competiţia de copii echipa de 13 ani a clubului Sdiusşor Mikolayv din sudul Ucrainei, dintr-un oraş care aproape nu mai există. După ceva eforturi, am reuşit ca ce a mai rămas din echipă, împreună cu antrenorul Denis Vachar, să ajungă la Braşov şi să ia parte la competiţia sportivă care se dispute până duminică la Baza Sportivă din Tărlungeni”, a mai precizat preşedintele clubului braşovean.

Conducerea CS Colţea a făcut apel la publicul din Braşov să vină la meciurile echipei din Ucraina şi să-i susţină pe micii fotbalişti atât în timpul partidelor, cât şi în afara programului.

Vă recomandăm să mai citiţi: