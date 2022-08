Muzică rock, jazz, folk şi filme istorice, contrapartida Braşovului la Festivalul Untold de la Cluj

Începutul lunii august aparţine festivalului Untold, în materie de distracţii. Sute de mii de români şi nu numai iau cu asalt oraşul Cluj-Napoca, atraşi de magia muzicii electronice şi de numele sonore de DJ-i care oferă în fiecare an un spectacol deosebit.

Clujul este, astfel, capitala muzicală a României în prima săptămână din august, fapt care nu poate fi contestat. În aceste condiţii, Braşovul a ales să organizeze festivaluri şi evenimente de mici dimensiuni, dar numeroase, care să atragă tot felul de vizitatori în oraş şi în judeţ.

Chiar dacă muzica de la Untold este extrem de apreciată, în special de tineri, există numeroase persoane care preferă alte genuri. Astfel, la Râşnov, în aceeaşi perioadă, se desfăşoară Rockstadt Extreme Fest, un festival al iubitorilor muzicii rock.

Rocker-ii se distrează la Râşnov şi la Braşov

Anul acesta, organizatorii au decis să monteze o scenă la Râşnov şi alta la Braşov, iar festivalul s-a desfăşurat între 3 şi 7 august. Trupe precum Cradle of Filth, Bullet for my Valentine, Ovekill, Lamb of God, Kreator, sau Behemoth au urcat pe scena de la Râşnov. La Braşov au fost prezente, între altele, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, Kataklysm, Carcass, Celelalte Cuvinte sau Cargo.

În funcţie de numărul de zile, biletele la Rockstadt pot ajunge să coste 310 de lei, adică mult mai puţin decât la Untold. Pe deasupra, zona în care este amplasată scena de la Râşnov, lângă drumul spre Poiana Braşov, la doar doi paşi de Cetatea Râşnov, este una de o frumuseţe deosebită.

Ca să nu mai vorbim de faptul că un bilet pentru camping costă 90 de lei de persoană pentru 6 zile, adică mult mai puţin decât o noapte de cazare la Cluj, pe durata Untold.

Festivalul de jazz şi blues, ajuns la ediţia aniversară

O săptămână mai târziu, între 10 şi 15 august, are loc a zecea ediţie a Braşov Jazz and Blues Festival. Ritmuri de jazz şi blues vor putea fi ascultate de joi până pe 15 august, pe scenele amplasate în Piaţa Sfântul Ioan, Piaţa Brassai, Parcul Central Nicolae Titulescu dar şi la Cinema Astra. Doar pe scena din Piaţa Sfântul Ioan vor urca pe scenă peste 30 de artişti din 8 ţări.

„Avem o scenă unde vor avea loc ateliere muzicale, concerte, avem o zonă de cinema în aer liber, avem foarte multe instalaţii muzicale, zonă de food and drink şi o noutate în acest an, aici, în parc, avem o scenă pe care noi o numim „Feel Good ”, unde, în fiecare zi, de la 16:00 la 22:00, vom avea DJ-i. În plus, vom avea de Sfânta Maria, luni, 15 august, un concert de gospel cu Sharrie Williams din America, la Biserica Fortificată din Bod”, a precizat organizatorul festivalului, Marian Gîlea.

La această ediţie aniversară au fost invitaţi câţiva din muzicienii care au fost extrem de apreciaţi la evenimentele anterioare. Berti Barbera şi legendarul Jan Ackerman vor avea, cu siguranţă, şi de această dată apariţii mult apreciate de publicul braşovean. La evenimentele în aer liber din Piaţa Brassai şi Parcul Central, intrarea va fi liberă, iar pentru cele din Piaţa Sfântul Ioan s-au pus deja în vânzare bilete.

Filmul istoric, în opt localităţi din judeţ

Filmul şi istoria vor atrage alţi turişti, timp de 19 zile, în opt localităţi din judeţ. Filme, concerte, prelegeri, şcoli de vară, dezbateri şi expoziţii vor avea loc la Râşnov, Braşov, Codlea, Feldioara, Hărman, Vulcan, Crizbav şi Felmer.

Subiecte relevante, filme deştepte, lectori carismatici, public inteligent, dezbateri memorabile, concerte sofisticate, clădiri venerabile, cântări exuberante în aerul nopţilor carpatine, expoziţii, standuri de cărţi înseamnă ediţia din acest an a evenimentului care a debutat în 2009.

De-a lungul timpului, Cetatea Râşnov a fost locul în care s-au turnat multe filme istorice, atât româneşti, cât şi străine. Astfel, nu se putea un loc mai potrivit decât acesta pentru un asemenea festival, care atrage un public numerous în fiecare an, atât în Cetate, cât şi la cinematograful Amza Pellea din Râşnov, dar şi în celelalte localităţi în care festivalul se desfăşoară începând cu ediţiile mai recente.

Muzică folk la Vama Buzăului

Într-o zonă cunoscută datorită zimbrilor, muzica folk îşi are sărbătoarea ei. Cei mai buni artişti ai genului îşi dau întâlnire în fiecare an la Vama Buzăului, iar vizitatorii se pot bucura aici de o zonă desprinsă din poveşti, cu păduri şi munţi de o frumuseţe rară şi pensiuni unde se pot caza şi avea toate facilităţile.

Festivalul de Folk „Vama de la Munte” are loc la sfârşitul lunii iulie, anul acesta fiind organizat în 30-31 iulie. Toate numele importante ale muzicii folk româneşti sunt prezente în fiecare an, iar de această data a fost invitat şi Cristi Minculescu, celebrul vocalist al trupei Iris.

Musica Barcensis, în bisericile fortificate

În fiecare duminică de vară, Festivalul Musica Barcensis îi aşteaptă pe iubitorii muzicii clasice în diverse biserici din judeţul Braşov şi chiar din Covasna. Anul acesta, festivalul a debutat pe 2 iulie, cu o excursie la Zagon, Păpăuţi, Covasna şi Ozun, în judeţul Covasna, iar deschiderea festivalului a fost o zi mai târziu, la Sfântu Gheorghe.

În 10 iulie, sărbătoarea s-a mutat la Măieruş, apoi în 17 iulie la Sânpetru, 24 iulie la Codlea, 31 iulie la Prejmer, 7 august la Ghimbav. În 14 august, la Feldioara vor fi Bach Cor şi Capella Coronensis, în 21 august, la Hărman vin Percussionescu şi Matei Ioachimescu, iar festivalul se va încheia în 28 august, la Vulcan, cu Zagreb String Quartet din Croaţia.

Cum judeţul Braşov are foarte multe de oferit din punct de vedere turistic, autorităţile au gândit o serie de evenimiente culturale care să atragă turişti pe durata întregului sezon estival şi din cât mai multe categorii de vârstă şi cultură.

