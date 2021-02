„Model” de protecţie a copilului: băieţel de 11 ani, luat abuziv din familie de DGASPC Braşov

Un copil de 11 ani din Râşnov a fost luat de poliţiştii din localitate de lângă blocul în care locuia şi internat într-un centru al DGASPC, deşi străbunicul copilului, cel care avea tutela minorului, nu şi-a dat acordul iar, aşa cum precizează într-un răspuns, Protecţia Copilului nu avea ordonanţă preşedinţială pentru preluarea minorului. Sunt singurele două variante indicate de lege pentru ca un copil să poată fi preluat în regim de urgenţă. Băieţelul de 11 ani avea probleme psihice, motiv pentru care a plecat în repetate rânduri de acasă. Străbunicul lui anunţa de fiecare dată Poliţia, iar forţele de ordine l-au găsit întotdeauna repede şi l-au adus acasă. Nu aşa s-a întâmplat la ultima dispariţie a copilului, în 23 ianuarie. Când a văzut că băiatul nu se întoarce acasă, străbunicul a plecat să îl caute şi a anunţat şi Poliţia, în data de 25 ianuarie.

Poliţiştilor le-a fost uşor şi de această dată să-l găsească, deoarece minorul se întorsese şi se juca împreună cu alţi copii, aproape de casă. Poliţiştii l-au luat, l-au băgat în maşină, dar copilul a deschis uşa de pe partea opusă şi a fugit. Unul dintre poliţişti a fugit după el şi l-a readus în maşina Poliţiei. „Din verificările efectuate, poliţiştii au constatat faptul că băiatul, în vârstă de 11 ani, este cunoscut ca plecând în repetate rânduri de la domiciliu, ultima sesizare fiind înregistrată la nivelul Poliţiei Staţiunii Râşnov la data de 19.01.2021, când acesta a plecat de la locuinţa şi din grija ocrotitorului legal, fiind depistat de către poliţişti şi încredinţat ocrotitorului legal, respectiv numitului D.A. Având în vedere aspectele menţionate şi ţinând cont de interesul superior al copilului, coroborate cu rezultatul verificărilor efectuate în cauză de către poliţişti, au fost informaţi reprezentanţii Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Oraşului Râşnov şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, care au preluat cazul şi au dispus internarea minorului în cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea. Cu privire la cele precizate anterior, Poliţia Staţiunii Râşnov a informat reprezentantul minorului, în speţă numitul D.A., aspecte consemnate într-un proces-verbal întocmit la data de 25.01.2021, când acesta s-a prezentat la sediul acestei unităţi de poliţie”, au explicat poliţiştii cele întâmplate.

Nicio vorbă, însă, despre documentul care a stat la baza deciziei ca minorul să nu fie încredinţat de poliţişti ocrotitorului legal, adică străbunicul micuţului. Probabil că bărbatul care a făcut raportul către şefii din Poliţie era asistent social, din moment ce nu a verificat documentul, dar spune răspicat că a fost vorba de „interesul superior al copilului”, fapt stabilit de un asemenea specialist. Mai mult, poliţiştii l-au informat pe străbunic, în momentul în care acesta s-a prezentat la sediul Poliţiei Râşnov (dacă bărbatul nu mergea acolo, ar fi aflat vreodată ce s-a întâmplat cu strănepotul lui?), despre preluarea minorului, deşi, fiind tutorele copilului, ar fi trebuit să-şi dea acordul, nu doar să fie informat.

În schimb, cei de la Protecţia Copilului spun foarte clar ce act a generat întreaga acţiune. „Preluarea şi internarea minorului la CPRU „Domino” din Codlea a fost dispusă la 25.01.2021 de către Directorul General al DGASPC Braşov, care are competenţă legală, conform art. 69, alin. (1) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. De la data de 25.01.2021, drepturile părinteşti asupra copilului se exercită în conformitate cu prevederile art. 68 alin (5) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, transmite DGASPC, care spune mai departe că „informarea domnului D.A. privind situaţia strănepotului său a fost făcută verbal de către managerul de caz, atât telefonic, cât şi faţă în faţă în data de 25.01.2021. Prin adresa nr. 10325/12.02.2021 s-a dat răspuns cererii nr. 6162 din 28.01.2021 prin care domnul D.A. a solicitat să-şi viziteze strănepotul. De asemenea, a fost adresată o cerere Poliţiei Râşnov de a cerceta împrejurările care au condus la nevoia de a prelua copilul în regim de urgenţă. Nu există o ordonanţă preşedinţială. Pe rolul TMF Braşov se află un dosar ce are ca obiect înlocuirea pentru minor a plasamentului în regim de urgenţă cu plasamentul într-un centru rezidenţial”.

Mai pe scurt, Protecţia Copilului cere poliţistului să-l ia pe copil din familie, după care solicită Poliţiei să facă o anchetă care să stabilească motivele care au condus la această cerere! Ca-n filmele cu proşti! Pe lângă aceasta, spre deosebire de ce spune DGASPC, legea spune altceva! Art. 69 alin (1) din Legea 272/2004 spune foarte clar: „Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care se găseşte copilul aflat în situaţiile prevăzute la art. 68 alin. (1), dacă nu se întâmpină opoziţie din partea reprezentanţilor persoanelor juridice, precum şi a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia copilului respectiv”. Ca de obicei, cei de la DGASPC nu sunt capabili să citească un aliniat dintr-un articol de lege până la capăt (atunci când nu le convine). În partea a doua a frazei se spune că directorul poate stabili plasament de urgenţă, „dacă nu întâmpină opoziţie din partea reprezentanţilor persoanelor juridice, precum şi a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia copilului respectiv”. Or, străbunicul nu numai că nu a fost de acord să-i fie luat copilul, dar se luptă din răsputeri să-l aducă acasă.

Cei de la Protecţia Copilului mai spun că „minorul a solicitat Poliţiei Râşnov să fie dus într-un orfelinat deoarece el nu mai vrea să se întoarcă la domiciliul străbunicilor”. Foarte credibil, din moment ce aproape zece copii au văzut cum copilul a încercat să fugă de poliţişti şi să meargă acasă, la străbunici, iar Poliţia nu a spus aşa ceva! În opinia poliţiştilor şi a DGASPC Braşov, totul s-a făcut în interesul superior al copilului. Probabil tot din acest motiv îi este încălcat unul din drepturile fundamentale, acela de a păstra legătura cu persoanele de ataşament, în speţă străbunicii lui. Străbunicul a încercat în repetate rânduri să-i ducă măcar câte un pachet, însă a fost refuzat ferm de fiecare dată de angajaţii DGASPC. Omul a fost chiar în aceste zile la Codlea, unde a încercat măcar să-i ofere un telefon copilului ca să poată să le mai audă vocea străbunicilor, atunci când i se face dor micuţului, mai ales că educatoarea de la centru spune că băiatul întreabă mereu de străbunici. Motivul pentru care i s-a refuzat aceasta este unul uluitor: copiii nu folosesc telefoanele numai să vorbească, ci şi să se joace şi ştiţi dumneavoastră cum e cu asta!!! „Adică ăia de la Codlea (de la închisoare, n.r.) au voie să vorbească la telefon, dar aici e mai rău?”, a întrebat bătrânul. „Îl puteţi vedea marţea şi joia, între 10 şi 14”, i-a răspuns educatoarea. „Dacă to am venit până aici, măcar la geam să-l văd”, a cerut bătrânul, care s-ar fi mulţumit să-şi vadă strănepotul şi de la o distanţă de mai multe zeci de metri. „Nu se poate, petnru că ar fi ca şi cum i-am arăta o bomboană iardupă aceea nu i-am mai dă-o”, i-a replicat educatoarea!

Copilul plânge şi acum şi spune că vrea acasă, la străbunici iar, din cauza grijilor pe care şi le-a făcut pentru micuţ, străbunica a făcut un atac cerebral şi se află în spital. Toate acestea pentru că DGASPC Braşov i-a indus în eroare atât pe cei de la Poliţia Braşov, cât şi pe cei de la DAS Râşnov, cărora le-a prezentat decizia directorului DGASPC Braşov de preluare a copilului, fără să precizeze că tutorele nu şi-a dat acordul şi ar fi fost nevoie de o ordonanţă preşedinţială. Potrivit articolului 100, din aceeaşi Lege 272/2004, aliniatul 3, rezultă că până şi în cazul în care minorul este abuzat de tutore şi se află într-un pericol iminent, DGASPC trebuie să obţină o ordonanţă preşedinţială, în cazul în care tutorele nu este de acord să lase copilul să fie preluat de autorităţi. Or, copilul nu prea era în pericol iminent, din moment ce se juca, în faţa blocului, cu copiii vecinilor, era curat şi îngrijit (dupăcum spune directorul şcolii), avea îmbrăcăminte, haine şi toate cele necesare traiului şi era iubit de străbunici, care îşi dădeau interesul să-i ofere cele mai bune condiţii de care erau capabili, iar străbunicii nu îl abuzau fizic sau emoţional. Cei de la şcoală spun că băieţelul frecventa cursurile iar străbunicul spune că, pentru a se asigura că nu pierde timpul aiurea, îl ducea şi îl lua zilnic de la şcoală. Bătrânii au un apartament cu 3 camere iar micuţul are camera lui, cu mobilier, jucării şi tot ce are nevoie, curată şi frumoasă. Vecinii spun că este un băiat cuminte, cu nimic deosebit de ceilalţi copii de la bloc.