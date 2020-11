Moartea teribilă a poliţistului de 34 de ani răpus de COVID. A fost la un pas de externare, dar starea i s-a agravat brusc

Ionuţ Hanganu, şeful Biroului Investigaţii Criminale de la Poliţia Transporturi Braşov, a murit de COVID-19 la 34 de ani. Poliţistul era internat la Spitalul Judeţean din Braşov şi a murit joi dimineaţă, în jurul orei 4.00. Poliţistul a ajuns la spital în urma complicaţiilor apărute după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

Un coleg de serviciu al lui Ionuţ Handanu a declarat pentru „Adevărul” că poliţistul a ajuns la spital luni, 26 octombrie 2020. Colegul poliţistului decedat a declarat că Ionuţ Hanganu a lucrat sâmbătă şi duminică, în 24-25 octombrie, iar luni a început să facă febră, nu s-a simţit bine şi s-a dus la spital pe picioarele lui.

Aceeaşi sursă a mai declarat că joi, 29 octombrie, poliţistul urma să fie externat, dar cu ocazia investigaţiilor s-a descoperit că are nişte leziuni pe plămâni şi s-a decis să mai rămână internat în spital. Luni, 2 noiembrie, în spital fiind, starea i s-a agravat.

„După două zile nu mai putea respira, i-a scăzut saturaţia. Ce i-a agravat starea a fost un emfizem pulmonar. Nici eu nu pot să îmi dau seama de ce s-a desaturat. Nu sunt în măsură să stabilesc dacă s-au luat deciziile bune. Cert este că plămânii lui au fost din rău în mai rău”, a declarat colegul de serviciu al lui lui Ionuţ Hanganu.



„A fost intubat. Avea nevoie de oxigen. A fost internat la Spitalul CFR, am înţeles, trimis la noi în reanimare pentru că era nevoie de oxigen şi după aia a fost intubat. Asta e tot ce ştiu, a declarat Marius Leonte, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Braşov pentru ziare.com.

Poliţistul a declarat că la niciuna din investigaţiile periodice, lui Ionuţ Hanganu nu i s-au descoperit probleme de sănătate. În plus, absolvind în urmă cu 10 ani o şcoală militară, el fusese supus unor controale medicale riguroase şi nici cu acea ocazie nu i-au fost descoperite probleme de sănătate ascunse.

Colegul lui Ionuţ Hanganu a declarat că poliţiştii din cadrul serviciului Transporturi, unde lucra tânărul decedat, regulile de protecţie sanitară erau respectate. „Noi am fost echilibraţi. Nu am exagerat cu măsurile, dar am fost precauţi. Ne-am comportat normal şi precaut”, a mai declarat poliţistul, potrivit căruia Ionuţ Hanganu a lăsat în urmă doi copilaşi.

Cine a fost Ionuţ Hanganu

După decesul tânărului, IPJ Braşov a transmis un comunicat de presă în care anunţă moartea poliţistului de 34 de ani. „Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov deplânge stingerea fulgerătoare din viaţă, la data de 05 noiembrie 2020, a colegului nostru, subcomisar de poliţie Ionuţ HANGANU, în vârstă de 34 ani, din cadrul Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Braşov”, a anunţat IPJ Braşov.



Potrivit Poliţiei Braşov, subcomisarul Handanu, mort de COVID-19, la 34 de ani, a absolvit Liceul Militar “Neagoe Basarab” Buzău în anul 2005, iar în anul 2010 a absolvit Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, fiind repartizat să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în domeniul investigaţiilor criminale.



„În urma promovării unui concurs, în luna martie a anului 2020, subcomisarul de poliţie Ionuţ HANGANU a fost numit şef birou Investigaţii Criminale în cadrul Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Braşov. De-a lungul carierei, în urma evaluărilor, colegul nostru a primit numai calificatul foarte bine. Pe această cale, aducem un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg, trecerea sa în nefiinţă reprezentând o mare pierdere pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov şi Secţia Regională Poliţie Transporturi Braşov, lăsând în sufletele noastre un imens regret şi o adâncă tristeţe”, mai arată IPJ Braşov.

