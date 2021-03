Mituri despre Marian Godină, spulberate de poliţist

Când devii celebru, lumea te admiră şi mulţi îşi doresc să fie ca tine. Există, însă, şi o parte formată din invidioşi şi răutăcioşi care, în loc să se preocupe de propria bunăstare, nu se gândesc decât cum să îţi facă rău.

Cam asta lasă să se înţeleagă poliţistul Marian Godină , din cea mai recentă postare pe reţelele sociale . Godină spune că, în spaţiul public, circulă câteva zvonuri neadevărate despre el. Poliţistul recunoaşte că nu răspunde tuturor celor scrise despre el, însă unele dintre aceste „săgeţi otrăvite” se propagă şi pot ajunge să-i diminueze credibilitatea, motiv pentru care şi-a propus să lămurească unele dintre zvonurile fără acoperire.

Primul dintre acestea este legat de faptul că ar fi fost un elev slab şi ar fi intrat „pe pile” în poliţie. „Marian Godină nu a fost în stare să intre la Şcoala de Poliţie”, este acuzaţia adusă poliţistului. „Real: După Bacalaureat, pe care l-am absolvit cu media 9.07, am dat examen la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, pe care am absolvit-o în decembrie 2006”, a precizat Marian Godină.

A doua acuzaţie pe care i-o aduc unii lui Godină este că ar fi bătut palma cu şefii din minister, care l-ar fi promovat la Servisciul de Acţiuni Speciale, pe un salariu mai mare. În schimb, celebrul poliţist nu mai scrie despre Carmen Dan, ministrul din perioada în care a trecut la Acţiuni Speciale. Precizările aduse asupra acestui subiect sunt ceva mai ample.

„Real: Încă din anul 2010 făcusem un raport prin care solicitam transferul la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, dar la acel moment nu erau locuri disponibile. În plus, la momentul depunerii acelui raport, am avut şi o discuţie cu şeful SAS de atunci, discuţie care m-a lăsat cu un gust amar (deşi acum mi se pare foarte amuzantă) şi care m-a făcut să îmi iasă din gânduri mutarea la SAS.

În 2018, datorită, sau, mai bine zis, din cauza notorietăţii, serviciul la Poliţia Rutieră mă punea de multe ori în ipostaze jenante, atunci când opream câte un conducător auto, întâmplându-se destul de des ca acesta să-şi dorească să facem o poză, lucru pe care nu-l refuzam pentru a nu părea arogant, dar care nici nu îmi făcea foarte mare plăcere, ţinând cont că eram la serviciu şi de multe ori urma să sancţionez persoana care îşi dorea poza.





Mult mai jenante pentru mine erau momentele când un coleg oprea pe cineva, iar conducătorul auto venea să vorbească cu mine sau să facem o poză, asta în timp ce colegul meu rămânea cu actele în mână şi se uita la noi. Sper să nu se interpreteze greşit ceea ce scriu, căci nu aş vrea ca cineva să înţeleagă că mă cred mare vedetă sau că sunt arogant, dar consider că acele ipostaze chiar erau nelalocul lor, mai ales faţă de colegii mei.

Uneori au existat situaţii în care unii conducători auto, după ce i-am sancţionat, mi-au spus, sub formă de reproş, că mi-au cumpărat cartea. Şi mai rău era când unii îmi spuneau asta înainte de a-i sancţiona, punându-mă într-o postură destul de neconfortabilă.

În aceste condiţii, m-am gândit mult dacă nu ar trebui să fac o schimbare, aşa că am revenit la gândul din 2010 şi am făcut din nou un raport, deşi eram foarte îndoit. L-am făcut, totuşi, gândindu-mă că, oricum, nu vor fi locuri sau nu mi se va aproba. Într-un fel, chiar speram asta, deoarece, în momentul în care am aflat că raportul mi s-a aprobat, am ieşit din clădirea Poliţiei şi, până la locul unde aveam maşina parcată, m-am chinuit să-mi stăpânesc lacrimile. Se încheiau pentru mine 12 ani petrecuţi la Poliţia Rutieră şi realizam că nu voi mai purta acea uniformă. Mă întrebam dacă nu cumva făcusem o gafă.

Legat de salariu, acesta este fix la fel ca la Rutieră, nici mai mic şi nici mai mare, sunt încadrat pe aceeaşi funcţie, deci nu a fost nicio promovare şi nici vreo mărire de salariu, aşa cum spun unii fără să aibă habar.

Despre doamna ministru Carmen Dan, am scris şi am criticat-o de fiecare dată când am considerat că era cazul. Iar cazuri au tot fost. Mi-e greu să cred că unul care citeşte nişte minciuni scrise de un obsedat nu se sinchiseşte să facă un minim de verificări cu propriul creier. Toate articolele mele sunt încă pe Facebook sau pe blog, pot fi găsite de oricine.

Dacă tot am adus vorba de doamna Carmen Dan, cea despre care am scris probabil cele mai multe articole, chiar şi după mutarea la SAS, trebuie să spun că, spre deosebire de alţii care au urmat-o, această femeie nu mi-a zis niciodată nimic, nici personal şi nici prin intermediul altor persoane şi nimeni nu şi-a permis să facă vreun fel de presiune la adresa mea, atunci când scriam ceva despre dumneaei. Şi am criticat-o în termeni destul de duri, uneori. Se pare că unii bărbaţi sunt mai sensibili la critici şi au impresia greşită că ministerul le aparţine şi că pot face absolut ce vor. Sau că mă mai sperii eu de „mesajele” lor”, a explicat Godină.

Legat de acuzaţia că ar fi devenit „vuvuzeaua” „greilor” din MAI şi că este folosit de aceştia ca PR, Godină are o întrebare retorică. „Dacă aţi fi un „greu” din MAI, aţi angaja ca PR pe unul care distribuie articolele doamnei Emilia Şercan, cea care le creează coşmaruri?“

Poliţistul promite, în final, că va reveni cu o postare în care va explica pe larg cum stau lucrurile cu admiterea la Academia de Poliţie.

