Metalcore japonez pentru prima dată în România la Rockstadt Extreme Fest 2019

Crystal Lake, unul dintre numele cu cea mai rapidă ascensiune de pe scena de metal asiatică, numit de cunoscuta publicaţie Lambgoat drept „cel mai bun produs muzical de export al Japoniei din ultimii ani”, ajunge pentru prima dată la noi în ţară.

Înfiinţat în 2002 în Tokio, Japonia, grupul aduce un sound dur, dar melodic, rezultat al îmbinării influenţelor metalcore cu cele ale rockului progresiv şi ale nu metal. Au cunoscut succesul încă de la primul album, intitulat „Dimension” (2006), care le-a adus turnee pe continentul asiatic alături de nume precum Parkway Drive, Hatebreed, The Ghost Inside şi multe altele, fiind descrişi drept „una dintre noile vedete ale scenei metal internaţionale care a atras atenţia şi a generat cele mai multe reacţii”. În ciuda câtorva schimbări de componenţă, Crystal Lake şi-a continuat explorările muzicale, ce au avut ca rezultat EP-ul „Cubes” (2014), urmat şi el de o serie de turnee pe continent. La doar un an distanţă, trupa a lansat cel de-al doilea album, „The Sign”, sub Artery Recording, urmat la puţin timp de un al treilea, „True North”.

Eforturile nu au rămas fără rezultat, astfel că formaţia a reuşit să-şi construiască o bază puternică de fani şi în afara Asiei, lucru care i-a adus în toamna lui 2017 ocazia de a porni în turneu de-a lungul Europei şi în Marea Britanie. A urmat un al doilea tur de forţă european ce a inclus zece ţări şi show-uri la unele festivaluri importante, precum Resurrection Fest sau Jera On air.

Lansarea single-ului „The Circle” a adus trupei o a treia vizită pe continentul european şi în Anglia, ca support act pentru Bury Tomorrow.

Iar, cel mai nou material al Crystal Lake, intitulat „Helix”, lansat anul acesta, garantează un show exploziv care a asigurat deja formaţiei un loc în line-up-ul unora dintre cele mai cunoscute festivaluri de profil, precum Brutal Assault.

Pe scena de la poalele Cetăţii Râşnov, Crystal Lake (Japonia) vor cânta alături de Sworn Enemy (SUA) vor urca pe scenă alături de Soilwork (Suedia), Dimmu Borgir (Norvegia), Bloodbath (Suedia), Clawfinger (Suedia), 1349 (Norvegia), Mortem (Norvegia), Bölzer (Elveţia), Mgła (Polonia), Candlemass (Suedia), Paradise Lost (Marea Britanie), Hypocrisy (Suedia), Asphyx (Finlanda), Unearth (SUA), Adept (Suedia), Schammasch (Elveţia), Ektomorf (Ungaria) şi de Korpiklaani (Finlanda). Noi nume de pe scena muzicală internaţională vor fi anunţate în curând.

Abonamentele pentru ediţia 2019 s-au pus în vânzare în reţeaua iaBilet şi pe iabilet.ro.

Perioadele de vânzare a abonamentelor la REF 2019 sunt:

• Pre-sale 5: include 1.000 de abonamente cu preţul de 330 lei/ buc., valabil până la epuizare, dar nu mai târziu de 17 martie 2019;

• Pre-sale 6: va include 1.000 de abonamente cu preţul de 360 lei/ buc., valabil până la epuizare, dar nu mai târziu de 16 iunie 2019;

• După data de 16 iunie 2019 şi în timpul festivalului abonamentele vor costa 390 lei/ buc.

Pentru Rockstadt Extreme Fest 2019 vor fi disponibile şi bilete pe zi, care vor fi puse în vânzare aproximativ cu 1 lună înainte de începerea festivalului la pretul de 220 lei. Mai multe detalii despre acestea vor putea fi oferite în la acel moment.

Copiii cu vârste de până la 12 ani vor avea acces gratuit în interiorul festivalului dacă vor fi însoţiţi de un părinte sau tutore legal cu abonament sau bilet valid.

Cea de-a şaptea ediţie a Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est si cel mai cunoscut festival de metal din Romania, va avea loc la poalele Cetăţii Râşnov - terenul de Biatlon de la baza cetăţii.

