Medicul care a construit în patru luni ce statul n-a livrat nici până acum după drama de la Colectiv: „Sponsorul a lăsat la aprecierea mea cum voi folosi banii“

Medicul braşovean a făcut cunoscută povestea acestei realizări pe Facebook. Chiar dacă, la prima vedere, două paturi pentru arşi ar putea să nu pară mare lucru, trebuie ţinut cont că, până în acest moment, în România mai existau doar 11 astfel de paturi, toate la Bucureşti.







Asta şi pentru că nici măcar drama de la Colectiv nu a putut să pună lucrurile în mişcare în sistemul medical românesc. Marţi, 29 ianuarie, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov este aşteptată şi Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.







Redăm, mai jos, postarea medicului braşovean:







„În urmă cu vreo patru luni, fără să îi fi cerut, o multinaţională îmi oferea, în calitatea mea de şef al secţiei de chirurgie plastică din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, o sponsorizare, care mie, neobişnuit cu astfel de gesturi spontane, mi-a părut importantă.

Sponsorul a lăsat la aprecierea mea modul în care voi folosi banii respectivi, ceea ce am şi făcut, cu acordul explicit al acestuia: organizarea unui sector pentru arşii gravi în cadrul compartimentului de arsuri (componentă integrantă a secţiei), respectiv crearea unei zone perfect izolate de restul spitalului în care vor funcţiona două paturi dotate modern, la nivel de Terapie Intensivă, totul centrat pe o sală de tratament dedicat arsurilor, numită generic „baia de arşi”.





Astăzi este ziua în care doamna Sorina Pintea, Ministru al Sănătăţii, invitată de noi să constate „live” această nouă facilitate pusă la dispoziţia sistemului naţional de sănătate publică, va hotărî (sau nu?) punerea în circuitul public a acestor două noi paturi pentru pacienţii cu arsuri grave care se adaugă celor 11 existente în Bucureşti.





Oricum, prin efortul organizatoric pe care l-am făcut, SCJUBv devine (după cunoştinţele mele) primul spital de urgenţă din ţară care îşi poate acredita vechiul compartiment de arsuri la nivel de unitate de arşi.





La acest moment, doamna Ministru va fi însoţită de o serie important de participanţi. Sponsorul va lipsi, din modestie.





De aceea, consider mai mult decât necesar să îl nominalizez, subliniind că, prin modul în care s-au comportat reprezentanţii lui, am simţit că am fost onorat să-i cunosc.





Despre LOSAN România este vorba. Şi poate va mai fi!

Adânc respect, LOSAN România!







Observaţie: prima fotografie arată de unde s-a pornit. Următoarele, unde s-a ajuns!”, a scris medicul Dan Grigorescu pe Facebook.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: