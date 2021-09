Medic din Braşov, atacat de urs în miez de noapte, în curtea sa. Bărbatul a povestit totul pe reţelele de socializare

Să vă mai spun că, deşi aflat în spatele unei uşi metalice bine asigurate, ascultând ursul amuşinând şi mormăind de partea cealaltă a ei, îmi bătea inima cu 140 pe minut? Mie, care la trezire îl am sub 50?

Azi-noapte, în jurul orei 4, trezit de lătrăturile furioase care nu se mai terminau ale câinelui vecinului, am avut idioata inspiraţie de a ieşi în curte pe uşa secundară. N-am făcut nici trei paşi de la scări şi am dat «nas în bot» cu un urs care cotrobăia agitat prin gunoiul «eviscerat» din tomberonul pe care îl dărâmase. Erau maxim vreo 7-8 metri între noi. Deşi am înlemnit şi amuţit brusc (pe de o parte surprins, pe de alta conform «indicaţiilor» cunoscătorilor), ursul a lăsat gunoiul şi s-a repezit înspre mine.

Deşi am fost tentat să o fac, nu am telefonat la 112. Veţi întreba de ce. Din două motive. Cel mai important a fost acela că nu am vrut să îmi stresez copilul în toiul nopţii şi să îi creez pe viaţă vreo fobie. Celălalt este că, în această privinţă, credibilitatea ISU în faţa mea este nu zero, ci la minus infinit. Eu, cel puţin, m-am săturat de RO- ALERTELE FĂRĂ EFECT date din birou de vreun militar legat şi ăla de mâini şi de picioare.

Adică, oameni buni!

Cum ar fi sunat o astfel de «alertă»?

«ATENŢIE! În zona Bunloc, în curtea unui cetăţean, a pătruns un urs.

Evitaţi apropierea de el şi nu îl hrăniţi! Animalul se presupune că e periculos!»

Mersi de sfat! Mie nu mi-a folosit de loc, pentru că, pentru a o evita (apropierea) a trebuit să mă baricadez în casă. Şi cum adică să nu îl hrănesc, când el se hrănea singur din tomberon (N.B.: mâine e ziua colectării gunoiului, deci era aproape plin cu resturi de o săptămână!).

Iar celorlalţi cetăţeni din zonă la ce le-ar fi folosit, pentru că la ora aceea dormeau! INUTIL, deci. LA PUTEREA A DOUA!

Şi mai fain a fost să constat dimineaţă dezastrul din curte: toţi prunii şi perii aveau trunchiurile marcate de gheare, căci ursul i-a scuturat până la ultimul fruct (mâncându-le pe toate), am găsit un culcuş lângă zmeuri, "devalizaţi" de zmeura pe care ne pregătisem să o culegem azi, urme de gheare pe o folie de protecţie aflată pe teren, depozitele de compost "controlate" temeinic. Şi, maxima aroganţă a ursului, MARCAREA TERITORIULUI cu o consistentă defecaţie!

Am mai spus eu acum vreo 10 zile că o să ajungem ca urşii să ne intre în case ca să cotrobăie prin gunoiul din bucătărie, atraşi de mirosul cojilor de legume ieşind prin geamul lăsat deschis pentru aerisire.

Şi atunci, ce va fi de făcut?

Iar un RO-ALERT convenţional, cu semnificaţia «Ce să facem mai mult? Noi (ISU, Primăria, Prefectura, etc) ne-am făcut datoria, conform legii!»