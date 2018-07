Maşina primarului din Săcele a fost vandalizată. Au fost tăiate frânele

Primarul Virgil Popa spune că a trecut cu de vederea primul incident, dar acum a depus plângere la poliţie. „ În data de 8 iunie a anului în curs am găsit maşina de serviciu a primăriei, cu care mă deplasez, cu prezoanele desfăcute la roata din stânga faţă. Am considerat că nu e cazul să anunţ organele de poliţie, crezând că este un incident întâmplător. Astăzi recunosc cu nu a fost cea mai inspirată decizie pe care am luat-o în acel moment. Aceasta deoarece ieri, 2 iulie, în timp ce mă aflam cu o delegaţie din oraşul francez Vire, oraş înfrăţit cu municipiul nostru, am remarcat în momentul în care mă întoarceam spre primărie că sistemul de frânare nu mai funcţionează. S-a constatat apoi că sistemul de frânare de la roata din dreapta spate a fost desfăcut. De data aceasta am anunţat Inspectoratul de Poliţie, iar la ora actuală maşina se află sub sigiliu, după ce s-a realizat o primă constatare de către Poliţia Municipală Săcele şi de către serviciul criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov“, a declarat Virgil Popa, primarul din Săcele

Poliţia a demarat o anchetă în acest caz. „Dacă prima dată am crezut că a fost o întâmplare nefericită, a doua oară am toate motivele să cred că acţiunea a fost una premeditată şi că numai o persoană fără scrupule poate pune în pericol viaţa cuiva. Problema este de aici înainte în atenţia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov şi am toată încrederea în profesionalismul acestora în rezolvarea acestui caz“, a mai declarat Virgil Popa.