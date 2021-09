Maşina primarului Allen Coliban, fotografiată în timp ce staţiona pe o trecere de pietoni. Cum a comentat edilul şef al Braşovului

Nici nu s-au încheiat bine lucrările Forumului Oraşelor Verzi, găzduit timp de o săptămână (între 6 şi 12 septembrie) de Braşov, că primarul oraşului de la poalele Tâmpei a şi comis-o!

Cum 13 septembrie a fost ziua în care au avut loc ceremoniile de deschidere a noului an şcolar, edilul şef şi-a dorit să ajungă la două dintre unităţile de învăţământ din oraş, Şcoala Gimnazială numărul 30, situată în cartierul Tractorul şi Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, situat în cartierul Şchei.

De altfel, Allen Coliban a crescut în acest din urmă cartier şi a absolvit prestigiosul colegiu braşovean, astfel că era şi firesc ca la prima festivitate de deschidere la care participa în calitate de primar să nu lipsească de la liceul în care şi-a petrecut adolescenţa.

Numai că „Şaguna” este situat în Centrul Istoric al Braşovului, o zonă în care cu greu găseşti un loc de parcare. Cum edilul nu-şi dorea să întârzie la ceremonie, a comis eroarea să parcheze pe o trecere de pietoni din apropierea colegiului. La festivitate au participat şi persoane care cunosc maşina cu care se deplasează Coliban, astfel că nu au putut rata ocazia de a fotografia autovehiculul parcat pe trecerea de pietoni.

„Am ajuns la Colegiul „Şaguna” pentru festivitatea de deschidere a noului an şcolar, pentru a vorbi despre investiţiile pe care le facem în educaţie şi a vedea cum din acest an începem colectarea selectivă în şcoli. Din păcate, singura zonă unde am putut parca maşina era la capătul unei treceri de pe o strădă lăturalnică. Acest eveniment nu-mi face cinste, îmi asum în totalitate greşeala şi îmi prezint scuze în faţa braşovenilor”, a transmis Allen Coliban.

