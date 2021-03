Mărţişoare de la Baba Dochia

9 copii braşoveni din clasele I-IV s-au întâlnit cu Baba Dochia, care i-a învăţat să facă mărţişoare deosebite. „Baba Dochia şi mărţişoarele fermecate” este evenimentul găzduit chiar de 1 Martie, de Centrul Cultural Reduta, unde micuţii au petrecut o oră care le-a adus bucurie şi în care au deprins primii paşi ai unei frumoase arte.





„Aşa cum am promis, ne-am gândit să facem lucruri noi şi, anul acesta, de 1 Martie, am decis să facem un atelier de confecţionat mărţişoare tradiţionale, cu copii mici, pentru că ei sunt primii care trebuie să deprindă gustul şi plăcerea de a face lucru manual, de a face lucruri deosebite. Este un prim pas, vom mai face astfel de ateliere, mai ales că toţi copiii au fost încântaţi şi au promis că vor mai veni. Este o activitate extraşcolară, care s-ar putea practica şi în unităţile de învăţământ şi ar fi bine să se facă lucrul acesta. Noi vrem să fim promotorii acestui gen de activităţi pentru copii”, a declarat directorul Centrului Cultural „Reduta” Braşov, Adrian Văluşescu.

Elevii au aflat mai întâi cine a fost Baba Dochia şi abia apoi au trecut la confecţionarea mărţişoarelor sub formă de măşti. „Astăzi am învăţat să confecţionăm mărţişoare în formă de măşti populare, cu Baba Dochia, adică cu mine, iar aceste măşti sunt mai puţin cunoscute ca având legătură cu luna martie. Se spune că, în 9 martie vin Moşii şi o alungă pe Baba Dochia cea răutăcioasă şi aduc vremea bună. Noi, astăzi, am învăţat să-i facem pe aceşti Moşi, să alungăm vremea rea din Braşov”, a explicat organizatorul atelierului, Roxana Dochia.

Mărţişoarele sub formă de măşti se confecţionează destul de rapid iar copiii au putut face chiar mai multe într-o singură oră. „Deocamdată, nu ştiu exact ce am de făcut. Am foarfecă, lână, pânză şi trebuie să fac un mărţişor”, a spus o fetiţă care tocmai încerca să-şi dea seama cum vor ajunge obiectele din faţa sa un mărţişor. „E foarte interesantă activitatea noastră de astăzi. Voi face mai multe mărţişoare şi le voi dărui mamelor şi fetiţelor”, a spus un băiat pus pe treabă. Roxana Dochia s-a format la Mini Satul Sfântul Andrei şi s-a perfecţionat în timp, iar acum transmite, deja, din experienţa sa celor mici.

