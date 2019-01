Marian Godină: „Noi, românii, începem să ne urâm între noi şi să ne dezbinăm tot mai tare, exact aşa cum e mai bine pentru cei ce vor să ne conducă în interesul lor”

„Când scriu despre poliţişti, anticipez că vor fi multe comentarii negative pentru că imaginea şifonată pe care o avem este aşa şi din cauza noastră, din cauza celor care fac uniforma de râs, din cauza proştilor.

În orice domeniu sunt oameni proşti, dar în poliţie au o particularitate: autoritatea! Combinaţia de prostie cu autoritate face ravagii şi asta nu e valabil doar în Poliţie.

Vorba aia…dă-i prostului putere”, îşi începe Godină postarea.

„Toţi suntem nişte hoţi, nişte şpăgari, nişte incompetenţi”

Poliţistul crede că despre orice profesie ar scrie ar exista comentarii negative:

„Am postat mai demult un articol despre asistenţii medicali. Citeam apoi cu câtă ură comentau unii la adresa lor.

Apoi am realizat ceva. Ce ar fi dacă aş scrie un articol despre procurori? Dar despre taximetrişti? Sau despre muncitorii care asfaltează străzi? Despre judecători? Despre vânzători? De fapt aş fi putut scrie despre orice profesie şi comentariile ar fi fost aceleaşi. Şi-ar fi amintit unii de un procuror care a fost arestat şi ar fi zis că procurorii sunt nişte fabricanţi de dosare, dar nu s-ar fi gândit câte alte sute de procurori îşi fac treaba corect.

Taximetristul care ne-a cerut din start 30 de lei ca să ne ducă 5 km fără să pună ceasul e un nenorocit, deci taximetriştii sunt nişte scursuri sociale puse pe japcă. Dar de câte ori am mers cu un taxi, am ajuns la destinaţie, am plătit cât era afişat, am salutat, am fost salutaţi şi am coborât frumos? De mult mai multe ori ni s-a întâmplat varianta a doua.

Judecătorii sunt nişte hoţi în robe care au dat hectare de teren unora ce nu li se cuveneau. Am văzut asta la ştiri. Că doar nu o să vedem la ştiri judecători care muncesc de dimineaţa până seara şi îşi fac meseria cu dedicaţie şi pasiune.

Vânzătoarele de la chioşc sunt persoane fără şcoală care abia aşteaptă să te înşele când îţi dau restul. Am păţit-o doar. Dar am fost la chioşc şi de vreo câteva mii de ori şi am fost servit amabil şi politicos, dar asta am uitat pentru că nu era de reţinut, era ceva banal.



Aş putea continua cu exemplele la nesfârşit şi aş găsi de zis ceva despre orice profesie. Culmea, că toţi care comentează pe această pagină au câte o profesie.

Înseamnă că toţi suntem nişte hoţi, nişte şpăgari, nişte incompetenţi sau ce adjective mai apar prin comentarii. Dar cel mai bine ne pricepem la a ne denigra propria ţară. “Mergi în Germania să vezi acolo cum e” , “Pfff, în Italia nu vezi aşa ceva.”, “Acolo e civilizaţie.” Sunt atât de sătul de astfel de expresii!!!”





Concluzia: „pentru a schimba ceva, ce facem? Nimic. Comentăm pe pagina lui Marian”









Concluzia lui Godină este că: „noi, românii, am început să ne urâm între noi, să vedem numai ce e mai urât la celălalt, să fim răi unul cu celălalt şi să nu ne convină nimic. Dar pentru a schimba ceva, ce facem? Nimic. Comentăm pe pagina lui Marian.

Eu nu am considerat vreodată că deţin adevărul absolut, la 32 de ani nu pot spune că am atins vreun nivel al înţelepciunii, câteodată chiar îmi dau seama că-s bolovan, fac multe tâmpenii, inclusiv aici pe pagina de Facebook. Încerc să învăţ chiar şi din comentarii. (...)

Mai am de învăţat multe, dar un lucru am putut să-l observ destul de clar: noi începem să ne urâm între noi şi să ne dezbinăm tot mai tare, exact aşa cum e mai bine pentru cei ce vor să ne conducă doar în interesul lor.

Vă daţi seama de ce ar fi capabile câteva milioane de oameni uniţi, care se îndrăgesc, care se respectă şi care înţeleg că sunt de aceeaşi parte a baricadei?”

