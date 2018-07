Marian Godină a ajutat zeci de oameni în zonele afectate de inundaţii: „Sunt criticat din fotolii uscate că am făcut acest gest fără să-l ţin pentru mine“

Marian Godină a decis să mobilizeze mai multe braşoveni şi să meargă cu ajutoare în zonele afectate de inundaţii.



„Fiind liber, fără să-mi sune vreo alarmă, m-am trezit la ora 7.00, spre deosebire de zilele în care trebuie să mă duc la serviciu şi opresc alarma telefonului de vreo trei ori până să mă trezesc. Georgiana, soţia mea, care se trezeşte zilnic cu noaptea în cap, mi-a spus că mama ei i-a spus că tatăl ei a plecat prin comunele inundate să vadă cu ce poate ajuta şi că urmează să se întoarcă acasă, iar dacă vrem, putem da şi noi vreo 50 de lei. Atunci mi-a venit ideea să facem ceva mai amplu şi să fac un apel pe Facebook, fiind sigur că vor fi oameni dornici să ajute. Deci ideea iniţială de a ajuta i-a aparţinut socrului meu, nu mie. Am făcut o postare pe Facebook, iar oamenii au început să răspundă, astfel că la ora 14.00 ne-am întâlnit o grămadă de oameni în parcarea unui magazin, am pus fiecare bani şi apoi am intrat la cumpărături. Ne-am mişcat cam greu cu organizarea şi cu calculele, dar în final am cumpărat produse cât să umplem vreo două sute de pungi. Am format două echipe, una s-a dus în Zizin şi una în Lunca Mărcuşului“, scrie Marian Godină pe Facebook.





Poliţistul povesteşte că a fost emoţionat de bucuria sincer a unora dintre oameni, dar şi de lipsa de bun simţ a altora. „La Lunca Mărcuşului am mers şapte maşini, unii oameni venind la locul întâlnirii doar pentru a da bani, spunând că au încredere că vor ajunge unde trebuie. Ajunşi la Lunca Mărcuşului am descoperit ce mai rămăsese dintr-un sat cuprins de ape. Am dat acolo de oameni necăjiţi care ne-au mulţumit din suflet pentru ajutorul dat, cel mai emoţionant moment fiind descoperirea a doi bătrâni singuri, care nu mai puteau ieşi din casă. Am ajuns la ei mergând prin apă până aproape de brâu, le-am dat două pachete şi ne-am întors pentru a le aduce apă. Când am ajuns înapoi la ei, deja mâncau din ce primiseră. Un alt moment emoţionant, care mie nu-mi poate ieşi din minte a fost când o doamnă a venit la maşinile noastre şi a cerut şi ea un pachet, iar mai apoi am văzut-o intrând într-o curte în care stătea parcat un frumos BMW X5, iar acesta, din păcate, nu a fost un caz singular, dar nu vreau să mai dezvolt pentru că îmi revine starea de greaţă. Pentru a ajunge în zona cea mai afectată, am fost ajutaţi de un militar cu un camion de la MAPN care era staţionat în sat şi care s-a dovedit a fi un om foarte fain şi de ajutor. Cred că îl chema Lupşa, dacă am reţinut bine numele de pe ecuson. Am plecat, privind în urmă la un panou de pe un stâlp din mijlocul apelor, pe are stătea scris un "Mulţumesc".“, a mai scris Marian Godină.



Mesaje pro şi contra

Pe lângă mesajele frumoase, Marian Godină, spune că a avut parte şi de critici. „Postând pe pagină şi poze de la faţa locului, au apărut inevitabil si comentariile celor din fotolii călduroase şi mai ales uscate, în care sunt criticat că am făcut acest gest fără să îl ţin pentru mine şi am simţit nevoia să mă laud, totul fiind doar de imagine. Nu ştiu cât merită oamenii ăştia lămuriri, dar am să le explic totuşi. În primul rând, dacă vor citi cu atenţie ce am scris mai sus, vor vedea că aici nu este despre mine. Dacă sunt interesaţi, pe mine acest gest m-a costat fabuloasa sumă de 100 de lei, 10 ore din timpul meu, nişte papuci şi pantaloni uzi. Dar împreună cu toţi oamenii care au ales să vină în acea parcare, am adunat o sumă considersbilă de bani şi o adevărată flotă auto. Ce aş putea să fac eu singur astfel încât să ţin pentru mine? Cum aş putea ajuta pe cineva fără mediatizare? În plus, după pozele de ieri, am primit zeci de oameni care mi-au scris că vor şi ei să participe la astfel de activităţi în viitor. Cum ar fi aflat aceşti oameni despre asta? Cât despre faptul că nimeni nu face nimic aşa degeaba, recunosc că aşa este şi în cazul meu. Când ajut pe cineva, aştept răsplata. Iar ea vine aproape instantaneu, în clipa în care citesc bucuria pe chipul celui ajutat. Ce răsplată mai mare puteam primi pentru ziua de ieri, decât lacrimile de bucurie ale unor bătrâni care în sfârşit aveau ce mânca? Claudiu, unul dintre băieţii care au intrat cu mine ieri în apă, îmi spunea că dacă ştia că îi vom găsi pe acei bătrâni acolo nu ar fi mai ezitat ca la început (eram nehotărâţi dacă să intrăm sau nu în ape) si ar fi intrat şi în apă până la gât şi că nu-i mai pasă că i-au îngheţat picioarele. Aşa că astfel de comentarii (unul chiar îmi dăduse un citat biblic legat de faptele bune care nu se fac cunoscute, ci se păstrează pentru sine) mă lasă la fel de rece ca apa de ieri. Eu sunt lăudăros, îmi place să mă laud când fac fapte bune şi vreau să-i laud şi pe toţi cei care au fost ieri în această acţiune. Bine ar fi să fie plin Facebook-ul de lăudăroşi şi să vedem zilnic postări în care oamenii se laudă cu fapte d-astea“, a mai scris Marian Godină.