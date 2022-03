Liviu Cornel Babeş, braşoveanul care şi-a dat foc pe pârtia de schi, în semn de protest faţă de crimele comunismului, comemorat de o mână de oameni

La 33 de ani de la sacrificiul suprem al lui Liviu Cornel Babeş, comemorarea de la troiţa din Poiana Braşov a stat sub semnul războiului din Ucraina.

Câteva zeci de braşoveni au fost prezenţi la evenimentul care pare să fie mai restrâns cu fiecare an.

În 2 martie 1989, Liviu Cornel Babeş îşi dădea foc pe pârtia Bradul, în semn de protest faţă de ororile regimului comunist din România. Pictorul braşovean transmitea un mesaj lumii întregi: „Opriţi crimele!”

După atâţia ani, mulţi din generaţia tânără şi dintre copii nu ştiu ce a făcut Liviu Cornel Babeş pentru libertate. Acestora li s-a adresat văduva sa, Etelka Babeş.

„La copii e mai greu, că ei trăiesc în altă în altă lume. Ei deja au alte viziuni, alte preocupări, dar ar trebui să ştie că viaţa nu este uşoară şi, fără libertate, viaţa nu are niciun sens”, a spus Etelka Babeş.

Dictatorii de astăzi sunt urmaşii celor împotriva cărora a luptat Liviu Cornel Babeş. „Mă uit la ce se-ntâmplă cu-ngrijorare, cu mare-ngrijorare, chiar cu mare-ngrijorare! Pentru că libertatea este tot ce trebuie să preţuiască oamenii şi omenirea asta şi, când vezi că libertatea începe să-ţi fie îngrădită, eşti foarte îngrijorat”, a mai spus Etelka Babeş.

Liderul novembriştilor, Marius Boeriu, spune că nu credea că în zona noastră de lume se va ajunge în situaţia în care oamenii să se confrunte cu situaţii chiar mai dificile decât acum 35 de ani.

„Este foarte trist, foarte revoltător! Noi, cei care am luptat în 1987, am fost condamnaţi, am fost deportaţi, nu credeam că o să prindem şi o perioadă de război chiar în coasta noastră. Este trist că sunt oameni care suferă şi încep să existe iar în Europa oameni care îşi pierd casele şi refugiaţi care sunt nevoiţi să trăiască departe de casă”, a declarat Marius Boeriu, preşedinte Asociaţia 15 Noiembrie 1987 Braşov.

Gestul de curaj al lui Liviu Cornel Babeş a fost un imbold pentru românii care, 9 luni mai târziu, s-au ridicat cu toţii şi au reuşit să răstoarne regimul comunist care, timp de mai bine de 4 decenii, a terorizat întreaga ţară.

Etelka Babeş Foto Ioan Buciumar

