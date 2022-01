Lino Golden, din nou la spital. Ce mesaj a transmis fanilor cântăreţul cu zeci de milioane de vizualizări

Lino Golden este din nou pe patul de spital. Cântăreţul braşovean nu a precizat din ce motiv a ajuns să fie internat din nou, însă a postat pe reţelele sociale o fotografie prin care vrea să le arate fanilor că trece prin momente mai dificile.

Tânărul artist are mai multe fire legate de abdomen şi de piept şi pare să facă şi perfuzii. Braşoveanul de 23 de ani a făcut în urmă cu un an o intervenţie de îndepărtare a excesului de piele de pe abdomen, după ce slăbise peste 30 de kilograme.

La acea vreme, Lino Golden le mărturisea fanilor că este foarte mândru de realizarea sa, mai ales că reuşise să slăbească prin schimbarea modului de viaţă într-unul mai sănătos. Cântăreţul a făcut mult sport şi a fost mult mai atent la alimentaţie, astfel că a ajuns să se bucure de un corp de invidiat.

„Aproape 1 an de la operaţie şi mă simt mai sigur pe mine ca niciodată. Toată lumea mă întreabă de cicatrici... Nu îmi este ruşine de ele, sunt mândru de mine că am dat 30 kg jos singur alergând în parc zi de zi şi schimbându-mi stilul de viaţă. SĂ CREDEŢI MEREU ÎN VOI ŞI SĂ NU VĂ FIE RUŞINE DE CUM ARĂTAŢI!”, a scris artistul în dreptul unei postări în care erau două fotografii: una de acum un an, la puţin timp după operaţia de îndepărtare a pielii şi una recentă.

Lino Golden a reuşit să strângă zeci de milioane de vizualizări ale pieselor pe care le interpretează. Astfel, trapaneaua „Dau moda” are 90 de milioane de vizualizări, în timp ce „Panamera” a strâns şi ea 45 de milioane de accesări.

