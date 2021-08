Liniuţe şi derapaje în toiul nopţii, pe un bulevard din Braşov. Şoferii, cercetaţi pentru îngreunarea circulaţiei VIDEO

Pe pagina de Facebook a Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari Braşov a apărut o filmare cu doi şoferi care se întreceau pe Bulevardul Gării din Braşov.

Filmarea începe cu cele două autovehicule care vin cu viteză foarte mare spre sensul giratoriu, unde accelerează şi se întorc pe aceeaşi stradă, în urma unor derapaje controlate. Cei doi şoferi opresc unul lângă altul, imediat după trecerea de pietoni, în dreptul staţiei de autobuz. Un alt autoturism trece pe lângă ei, după care cei doi şoferi demarează în trombă şi depăşesc autovehiculul care tocmai trecuse în faţa lor. Imaginile au ajuns şi la poliţiştii braşoveni.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Rutier s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări, in rem, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 339, alin. (2) din Codul Penal, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Braşov, agent principal Nadia Olaru.

Interesant este că nici măcar nu vorbim de două maşini cu motoare puternice. Persoana care a postat filmarea spune că s-a întâmplat miercuri dimineaţa, în jurul orei 3:15, pe Bulevardul Gării, însă unul dintre comentarii spune că este vorba despre Calea Bucureşti. Cert este că şoferii vor fi cercetaţi şi s-au ales şi cu o sumedenie de ironii în comentariile apărute la finalul postării.

