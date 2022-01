La ce folosesc piesele de puzzle angajaţii unei edituri. Totul a pornit de la o pasiune veche de 15 ani GALERIE FOTO

Le oferă pasionaţilor de lectură cărţi, dar pasiunea lor este alta. Mai mulţi angajaţi ai editurii braşovene Libris fac în timpul liber puzzle, iar unele dintre acestea sunt de dimensiuni impresionante.





Totul a pornit de la o angajată care are această pasiune de 15 ani. La început de pandemie, un puzzle a fost returnat pentru că era deteriorată cutia. Elisabeta Munteanu a făcut un superb puzzle de 4.000 de piese, pe care l-a înrămat, iar colegele ei l-au pus pe perete.

„Primul puzzle l-am făcut în urmă cu 15 ani. Acum, numai după formă şi culoare, fără să am poza în faţă, pot să asamblez un puzzle din indiferent cât de multe piese. Bine, contează cât de multe sunt, dar, până în 2.000, aş putea fără poză. Am făcut chiar şi un puzzle de 4.000 de piese, dar am avut nevoie de spaţiu, dar sunt altele mai dificile, în special când au culorile şi formele foarte asemănătoare. Un singur puzzle nu am reuşit să-l rezolv pentru că era alcătuit cred că din 1.000 de piese, dar numai floarea şi frunza de la o floarea soarelui”, a povestit Elisabeta Munteanu.

O colegă de birou a început şi ea să facă acasă, în timpul liber, puzzle-uri de 1.000 sau 2.000 de piese, astfel că nu a durat mult şi pereţii biroului s-au umplut. Chiar şi acasă, cele două au foarte multe tablouri realizate cu piese de puzzle.

„La un puzzle lucrez o săptămână, două. Dacă stau de el, cam o săptămână durează. Asta pentru că numai o oră sau două se poate lucra la el, deoarece îţi pierzi şi răbdarea şi e foarte importantă lumina. Eu le fac doar la lumină naturală şi dacă se lasă seara nu mai lucrez la ele, mai ales dacă este vorba de un tablou ce presupune foarte multă atenţie: umbre, culori puţine. Cu două, trei culori şi 1.000 de piese e dificil”, a spus Carmen Pop.

Pasiunea a fost preluată şi de o altă echipă, care foloseşte puzzle-ul pentru team-building.

„Puzzle-ul a fost o metodă de a crea un moment în echipă şi de a construi împreună ceva, pentru că, de fapt, am apelat la puzzle şi pentru a cunoaşte colegii şi, cu alte cuvinte, a fost vorba de team building. Acesta este primul puzzle pe care l-am făcut şi nu eram aici când l-au terminat colegii, aşa că i-am rugat să filmeze când au potrivit ultima piesă”, a spus Laura Coman.

Ideea de a folosi un puzzle pentru team building i-a venit altei colege. „Eu am venit cu el şi m-am gândit că, în pauza de 10 minute, cât bem cafeaua şi ne spunem bine aţi venit la muncă, să punem câte o piesă. A durat ceva, că e vorba de multe piese, dar a fost o muncă frumoasă, în echipă”, a spus Elena Diţu.

Deşi pare o activitate destinată celor mici, puzzle-ul se dovedeşte că îi poate provoca şi pe cei mari, mai ales atunci când este vorba despre imagini dificil de realizat. În acelaşi timp, îi poate apropia pe cei care reuşesc să ducă împreună la capăt această activitate.

