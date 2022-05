Kincsi, prima femeie salvamontist după Revoluţie, este o studentă la Silvicultură

Pentru prima dată după Revoluţie, Serviciul Salvamont Braşov are între angajaţi o femeie. Kincso Katalin Timar este o tânără de 25 de ani, născută în judeţul Covasna, care, în prezent, este studentă la Facultatea de Silvicultură din Braşov. Kincsi, cum îi spun cei apropiaţi, iubeşte muntele, pădurea şi schiul de la vârsta de cinci ani.

„Iubesc muntele de când mă ştiu, de când eram mică. Îmi amintesc când am fost prima dată la schi. Aveam cinci ani, de atunci schiez şi de atunci am început să construiesc această „casă”. Atunci am făcut fundaţia casei, pe urmă am făcut clădirea şi acum lucrez la acoperiş. La schi mergeam cu tati”, îşi aminteşte tânăra.

Covăsneanca spune că dintotdeauna merge în drumeţii cu familia şi, după ce a dus-o tatăl său pentru prima dată la schi, a mers de la şcoală la un club, devenind astfel o practicantă a acestui sport. „Cumva de la drumeţii şi de la iubirea de pădure mi se trag toate”, spune tânăra.

Kincsi a fost mult timp voluntar în salvările montane, atât acasă, în Covasna şi Harghita, cât şi de când s-a mutat la Braşov. Nu a mers totul aşa cum şi-ar fi dorit, dar l-a întâlnit pe Ciprian Lolu, unul dintre salvamontiştii de frunte ai României, care i-a oferit şansa să fie voluntar la Braşov.

Post obţinut la concurs

La începutul anului, Salvamont a scos la concurs două posturi, iar tânăra a obţinut unul dintre acestea şi, din 2 mai, nu mai este doar voluntar, ci angajat. Pentru că urmează Silvicultura, Kincsi spune că nu i se pare greu ceea ce face acum. „M-am obişnuit să lucrez cu bărbaţii pentru că domeniul pe care mi l-am ales – silvicultura - este unul specific bărbaţilor şi întotdeauna mi-am dorit să am un loc de muncă în care să fie implicate şi pădurile şi am găsit meseria aceasta. Sunt foarte bucuroasă că am devenit salvator montan”, a mai spus Kincsi.

Kincsi este studentă la Silvicultură, instructor de schi şi salvamontist, însă, deşi spune că nu este uşor să le facă pe toate, crede că îşi organizează foarte bine timpul şi reuşeşte să fie printre cei mai buni în toate activităţile pe care le desfăşoară. „E destul de greu, pentru că nu fac doar sport, şcoală şi muncă. Fac şi muzică şi mai fac şi altele, tot ce se obişnuieşte la vârsta mea, dar îmi organizez bine timpul”, spune Kincsi, care cântă la chitară şi violă, face alpinism, este membră într-o asociaţie care acordă primul ajutor medical şi multe altele, parcă ziua ar avea mai multe ore pentru ea.

Părinţi surprinşi de drumul urmat de fiica lor

Kincsi spune că îi pare rău că sunt prea puţine fete într-un domeniu atât de frumos cum este Silvicultura. Doar 10% dintre colegii de facultate sunt fete şi tânăra spune că i-ar plăcea să vadă mult mai multe tinere care îndrăgesc natura, munţii, schiul, alpinismul, pădurile.

Tânăra din Sfântu Gheorghe a făcut liceul la Gurghiu, în judeţul Mureş, unde există un colegiu silvic. Tatăl lucrează la o companie din Sfântu Gheorghe, la controlul calităţii, iar mama sa lucrează la o farmacie, ca asistent. Niciunul nu are legături cu domeniul silvic, astfel că au fost surprinşi când au auzit ce drum vrea să urmeze fiica lor. De altfel, şi sora ei îşi doreşte să urmeze un domeniu fără tradiţie în familie, actoria.

Vrea ca tovarăş un câine de vânătoare

După ce va termina Silvicultura la Braşov, Kincsi vrea să facă un master în domeniu la Sopron, în Ungaria şi, apoi să îşi ia un câine de vânătoare ca tovarăş în acţiunile de salvare de pe munte.

Studenta îşi aminteşte prima ei misiune dificilă la care a participat. „Prima mea acţiune adevărată a fost una nu foarte plăcută. Am găsit un om mort, ucis de un urs. Prima misiune, deci, a fost total neplăcută, dar nu a fost un şoc pentru mine, deoarece o altă pasiune a mea este criminalistica şi, din pasiune pentru acest domeniu, nu mă las afectată de nimic ce ţine de aceasta”, a explicat Kincsi.

Peste ani, Kincsi se vede predându-le copiilor un curs despre tot ce înseamnă pădure, animale, gestionarea fondului forestier şi de vânătoare şi natură, în general. De altfel, o altă mare pasiune a covăsnencei este vânătoarea, la care nu scapă nicio ocazie să participe.

Înfiinţat în 1970, Serviciul Salvamont Braşov a mai avut femei salvamontiste, dar, de la Revoluţie, tânăra covăsneancă este prima femeie angajată a serviciului care vine în ajutorul accidentaţilor de pe munte. Kincsi crede că lipsa de educaţie şi de informare face ca numărul de accidente montane să fie unul ridicat. Dacă turiştii ar fi obişnuiţi să se informeze înainte de a pleca pe un traseu şi să respecte indicaţiile specialiştilor, atunci salvamontiştii ar avea mult mai puţin de muncă.

