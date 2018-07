James Blunt şi Edvin Marton vor concerta la Cerbul de Aur. Biletele s-au pus în vânzare

Pe scena Cerbului de Aur vor urca cei care ne-au cucerit cu hituri precum „You're Beautiful“ sau „Goodbye My Lover“ ori „This Is The Life“, adică britanicul James Blunt şi solista din Scoţia Amy Macdonald. Vor concerta şi artişti de pe primele locuri la Eurovision Song Contest: câştigătoarea marelui trofeu Gigliola Cinquetti (1964) şi cipriota Eleni Foureira, ocupanta locului secund în 2018. Celebrul violonist şi compozitor Edvin Marton, apreciat pentru stilul său unic de a îmbina muzica clasică cu pop-rock-ul, va fi, de asemenea, prezent la Festivalul de anul acesta.

Pentru cele cinci zile ale Festivalului, organizatorii au pus în vânzare mai multe categorii de bilete – Club Cerbul de Aur, VIP, Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3 şi abonamente -, cu preţuri pornind de la suma de 50 de lei. Acestea sunt disponibile pe site-ul Eventim.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta si Humanitas.

În anul Centenarului României şi semicentenarului festivalului, Cerbul de Aur va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi recitaluri ale invitaţilor speciali. Festivalul se va încheia cu show-ul România Centenar, un spectacol ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical. Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.