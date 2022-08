Imagini de la Făgăraş Fest de pe Valea Avrigului. Mii de oameni s-au adunat sărbătoarea munţilor FOTO

Mii de turişti au umplut Valea Avrigului cu ocazia celei de a treia ediţii a Făgăraş Fest. Sărbătoarea Munţilor Făgăraş, una dedicată atât naturii, cât şi oamenilor din zonă, a fost un bun prilej pentru cei veniţi pentru prima dată aici să cunoască o zonă ideală pentru petrecerea unui weekend sau chiar a unei vacanţe.

Organizatorii festivalului au dorit să le ofere momente plăcute tuturor oaspeţilor, astfel că turiştii au parte de excursii ghidate, mâncare tradiţională, târg de produse locale, muzică bună, activităţi culturale, ateliere pentru copii, dezbateri tematice şi competiţii sportive.

Seara de vineri a fost una a filmului documentar. Cosmin Dumitrache şi Dan Dinu au vorbit despre filmul lor, România Sălbatică, ajuns deja unul extrem de vizionat.

„E o atmosferă foarte faină la Făgăraş Fest, ne-a plăcut de fiecare dată, am venit la toate cele trei ediţii până acum şi am încercat să ne implicăm cât de mult am putut. Ne-am bucurat foarte tare că filmul a putut fi proiectat pentru a doua oară la Făgăraş Fest şi publicul a fost foarte, foarte receptiv. Adică, se vede că sunt oameni care iubesc natura, care vin aici, oameni de munte, oameni care înţeleg efortul de a filma zece ani un documentar”, a declarat Dan Dinu.

„Făgăraş Fest este un festival manifest pentru protecţia Munţilor Făgăraş, pentru a aduce în prim plan valorile oamenilor care locuiesc la poalele Munţilor Făgăraş şi pentru a aduce cât mai mulţi oameni aproape de munte. Suntem la cea de-a treia ediţie a Făgăraş Fest. Anul acesta are loc pe Valea Avrigului, un loc deosebit de frumos. Avem în spate Muntele Suru, avem Muntele Negoiu, al doilea ca înălţime din Munţii Făgăraş, dar şi o mulţime de experienţe pe care anul acesta Fundaţia Conservation Carpathia şi Pro Park le-au pregătit pentru oameni”, a precizat Victoria Donos, directorul de comunicare al Fundaţiei Conservation Carpathia.

Oamenii locului, cei mai importanţi pentru zonă

Pe lângă promovarea zonei, fundaţia îşi doreşte să îi promoveze şi pe producătorii locali care respectă natura în activitatea lor. Pentru aceasta, Conservation Carpathia a dezvoltat chiar un program care să vină în sprijinul celor care trăiesc din ce le oferă muntele.



„Roadele Munţilor înseamnă o diversitate de produse de la producători din jurul Munţilor Făgăraş. La festival avem 76 de produse expuse de la 8 producători şi participanţii pot gusta şi pot cumpăra aceste produse. Ceea ce dorim să arătăm prin Roadele Munţilor este oportunitatea pentru producătorii locali de a participa la genul acesta de evenimente, de festivaluri, unde câteva mii de persoane pot cumpăra şi pot duce vestea mai departe”, a precizat Istvan Szabo, managerul de Dezvoltare a Afacerilor Verzi, Fundaţia Conservation Carpathia.

Turiştii s-au putut bucura de tot felul de produse locale, au putut face excursii în munţi sau în Avrig, unde au vizitat o fabrică de bere şi Muzeul Gheorghe Lazăr şi s-au putut bucura de aerul curat şi de un timp minunat pe pajiştea uneia dintre pensiunile din zonă.

