Godină sare în apărarea poliţistului care a ucis o fetiţă pe trecerea de pietoni. „M-aş fi simţit laş dacă nu aş fi scris asta“

„S-a dovedit ulterior că poliţistul a sunat de mai multe ori la 112, sunt înregistrări audio în care se poate auzi un om în stare de şoc, pierdut în spaţiu, în niciun caz un animal sau un dement aşa cum este numit de un deputat şi un medic, oameni plini de empatie de altfel.

Verificatul victimei cu piciorul, pentru cine doreşte să afle realitatea, nu senzaţionalul, e explicabilă foarte simplu prin aceea că dispecerul i-a indicat să aşeze victima pe partea stângă, acesta fiind aplecat asupra ei, a întors-o, fetiţa ajungând cu pantoful poliţistului sub ea. Când s-a ridicat, a fost fotografiat, iar publicului i-a fost livrată o poză revoltătoare pentru cei care au văzut într-o poză tot ce s-a întâmplat, fără să mai filtreze cu propriile gândiri.

Momentul impactului a fost surprins de camerele video şi l-am văzut cu toţii. Nu pot spune ce viteză avea maşina de poliţie, doar o expertiză va stabili asta, dar e clar pentru oricine că circula cu viteză mare, mai mare decât cea maxim legală. E la fel de clar că asta a fost una dintre cauzele accidentului.

În aceleaşi imagini se vede că şoferul nu a schiţat niciun gest, lucru ce poate însemna că nici nu le-a văzut pe cele două fete. În apelul la 112 zice că a lovit un singur copil, deci clar nu a văzut ce a făcut. Motivele pentru care nu le-a văzut le putem doar bănui”, a mai adăugat poliţistul.

Marian Godină precizează şi că cele două fetiţe au traversat strada în fugă şi spune că nimeni nu a îndrăznit să amintească avest lucru, de teamă de a nu fi acuzat că apără un criminal. În plus, marcajul trecerii de pietoni nu ar fi fost vizibil, ceea ce va conta în proces.

„Revenind pe imagini, tot acolo se mai vede un lucru despre care nu prea zice nimeni nimic, de teama ca nu cumva să se interpreteze că încearcă să ia apărarea poliţistului şi să-şi atragă linşajul public. Cele două fetiţe au alergat pe trecerea de pietoni. Nu e o bănuială, nu e o presupunere, nu e declaraţia vreunui martor, e o certitudine. Se vede pe filmare momentul în care încep să alerge, anticipând probabil că vor avea timp să treacă.

Un alt aspect este starea trecerii de pietoni al cărei marcaj nu e vizibil. Administratorul drumului va fi sigur parte în proces. Despre muşamalizare încă se vorbeşte. Şi ăsta e un subiect scandalos. Nu cred că există vreun jurnalist care să creadă asta, dar totuşi scriu lăsând cititorului o portiţă pentru a se gândi în continuare la o posibilă muşamalizare. E greu pentru mulţi să facă diferenţa dintre intenţie şi culpă, mai ales că aici e vorba de un poliţist. Se cere arestare, închisoare pe viaţă, moarte, împuşcare etc.”

Totodată, Godină mai spune că în mai bine de un deceniu de când îmbracă uniforma Poliţiei nu a întâlnit cazuri de accidente mortale în urma cărora autorii lor să fie condamnaţi, cu excepţia cazurilor în care aceştia erau sub influenţa alcoolului sau nu aveau permis.

„În cei peste 10 ani în care am lucrat la Poliţia Rutieră nu am întâlnit absolut niciun caz de accident mortal la care autorul să fie reţinut, arestat sau condamnat cu executare. Mă refer aici la cele la care autorii aveau permis de conducere şi nu erau sub influenţa alcoolului.





Tot ce am scris mai sus sunt lucruri reale, nu presupuneri.





Articolul nu are rolul de a-i lua apărarea poliţistului, deşi recunosc că îmi pare foarte rău pentru el, ci are rolul de a informa corect pe cei care caută asta în locul ştirilor „scandaloase”.





Oricum judecarea lui va avea loc în instanţă, pe bază de probe, nu după ce zice Vasi, Emanuel sau Marian pe Facebook.





În final, învăţămintele care pot fi trase ar fi următoarele:

- conduceţi preventiv, fiţi atenţi la drum, nu la altceva

- învăţaţi copiii cum să traverseze strada corect

- nu excludeţi niciodată că aşa ceva nu vi s-ar putea întâmpla niciodată, dar faceţi tot ce puteţi ca să nu vi se întâmple

- nu mai credeţi tot ce auziţi”, a încheiat Godină.

Un caz complex

Joi, în ziua în care a avut loc accidentul în urma căruia două fetiţe au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei , poliţistul care a provocat tragedia participase la verificări privind modul în care sunt respectate prevederile privind măsurile pentru prevenirea efectelor pandemiei, a clarificat luni Poliţia Capitalei. Timp de trei zile, şeful Poliţiei Capitalei nu a putut explica unde mergea agentul în ziua tragediei. „Din datele puse la dispoziţie, până la acest moment, de către subunitatea de poliţie, rapoartele poliţiştilor şi verificările efectuate de structura de control intern, a reieşit că pe parcursul zilei de 13 ianuarie, poliţistul în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a participat, conform unui plan de acţiune, la verificări privind modul în care sunt respectate prevederile privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, verificări ce au avut loc la patru unităţi de învăţământ”, a anunţat azi Poliţia Capitalei. „Ulterior, poliţistul s-a deplasat pentru soluţionarea unor lucrări, verificări solicitate de către structura de evidenţă a populaţiei”, se mai arată în comunicatul Poliţiei. Reamintim că procurorii care investighează cazul l-au pus sub control judiciar pe agentul implicat în accident şi au comunicat că, în momentul accidentului, acesta nu se afla în „misiune”, aşa cum a comunicat Poliţia Capitalei.

