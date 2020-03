Godină, revoltat: „Mi-e tot mai clar că românul nu va înţelege în veci de vorbă bună că trebuie să stea în casă”

O fotografie cu mai mulţi poliţişti cu măşti de protecţie şi cu mesajul: „Noi suntem acasă pentru voi. VOI STAŢI acasă pentru noi” postată pe pagina de FB a Poliţiei Române a atras peste 800 de comentarii şi peste 8.000 de aprecieri. Mulţi internauţi au i-au criticat dur pe poliţişti, fapt care a atras reacţia lui Marian Godină.

Redăm mai jos comentariul postat de Marian Godină pe pagina sa de Facebook:

„A postat Poliţia Română poza asta şi s-a umplut pagina de comentarii.

Cel mai contagios şi periculos virus din România e prostia. Nu porcină, nu aviară. Prostia omenească.

S-au apucat toţi agramaţii, "virusologii" şi "epidemiologii" să lase câte un comentariu în limba lor stâlcită, de oameni proşti care au impresia că îi duce mintea. Şi, după cum spuneam, prostia e contagioasă. Comentariul unui dobitoc atrage comentariul altui dobitoc. Ţi se face jenă să citeşti comentariile de acolo. Simt revoltă când mă gândesc că trebuie să ne protejăm de un virus trăind printre atâţia imbecili care nu ar respecta vreo regulă în viaţa lor.

Pentru acei idioţi care nu au înţeles mesajul din poză:



Nu face nimeni pe eroul, nu se laudă nimeni că munceşte şi nu cere nimeni nimic pentru asta. Când ne-am ales meseria, am ştiut că pot apărea situaţii ca cea de acum. Pentru asta suntem plătiţi, pentru asta luăm salariu. Nu înţeleg din poza asta că cineva vrea să fie considerat erou. Pur şi simplu, prin natura profesiei, în astfel de situaţii suntem în prima linie. Alături de mulţi alţii pe care nu o să-i înşir pentru a nu omite pe careva. Aş aminti totuşi că poliţiştii şi jandarmii sunt cei care, de multe ori, iau contact cu cei bolnavi înainte ca aceştia să ajungă la vreun medic. Dar nu despre cine e mai expus vorbim aici. Repet: poliţiştii sunt în prima linie, iar asta e un lucru normal, prevăzut în fişa postului.

Aşa că, lăsaţi naibii comentariile fără sens în care faceţi pe deştepţii, deşi ninge pe voi.

Mesajul e să staţi acasă! Să nu mai ieşiţi cu copiii prin parcuri şi mall-uri, să nu mai daţi năvală prin magazine şi să le aglomeraţi ca şi când ar veni apocalipsa.



Ca să fie şi mai clar, mesajul e pentru cei care umblă teleleu pentru că nu au stare prin casă.



E clar că sunt oameni care, nici dacă ar vrea, nu pot sta în casă din cauza jobului. Nu cred că se referea nimeni la aceia.

Nucilor!



PS: mie, unuia, mi-e tot mai clar că românul nu va înţelege în veci de vorbă bună că trebuie să stea în casă.”

Pe lângă câteva mesaje de apreciere a poliţiştilor sunt multe mesaje în care aceştia sunt criticaţi. Redăm mai jos câteva dintre acestea:



SCJ .LIFE: „ce munciţi voi dacă stăm acasă? credeam că rolul vostru este de a ne proteja ...”

Loredana C.: „De cand cu cazul Alexandrei, eu mi am pierdut increderea in voi .Asa ca nu ma prea impresionati cu sloganele astea, sunt doar vorbe aruncate in vant.”

Ovidiu D.: „Sa le spună cineva la milogii ăştia, că noi mergem "in fiecare zi " la munca pentru a-i ţine pe ei cu norma de hrană şi bani pentru haine! + multe alte beneficii ! Ei nu produc nimic, doar consuma.”

Marius T.: „Daca eu stau acasa si nu mai livrez marfa , voi ce o sa mincati? Chiar credeti ca voi sinteti in pericol ? Soferii si medicii sint , nu voi !”

Viorel: „Si eu merg la munca in Bucuresti si nu ma laud. Eroi sint doctori si cei din sistemul medical, cei din prima linie care merită tot respectul si totusi nu au pensi speciale ca d.voastra!”