Godină, după ce Inspecţia Judiciară a anunţat că jumătate din magistraţi au fost verificaţi de procurorii DNA: „Am adunat 12 plângeri, toate fiind clasate“

Marian Godină comentează într-o postare pe pagina sa de Facebook o stire despre care spune că lasă să se înţeleagă că jumătate de magistraţi au avut probleme cu legea, deşi în realitate lucrurile nu stau aşa, arată el.

„Inspecţia Judiciară: Mai mult de jumătate dintre magistraţii din ţară (judecători şi procurori) au fost vizaţi de anchete DNA în ultimii patru ani. O astfel de ştire, citită de oameni care nu au legătură cu astfel de lucruri, ar putea induce ideea că mai mult de jumătate dintre procurorii şi judecătorii din ţară sunt corupţi. Intenţionat sau nu, nu se explică pe înţelesul tuturor ce înseamnă «să fii vizat de o anchetă».

O să vă dau un exemplu trăit personal, pentru că aceeaşi situaţie este şi în cazul poliţiştilor. Cu ceva ani în urmă, am sancţionat un taximetrist care făcuse un viraj la stânga peste marcajul continuu. După ceva timp, am fost citat la Parchet, unde taximetristul formulase o plângere penală împotriva mea, acuzându-mă de fals intelectual. Speţa era cam aşa: la câteva săptămâni după ce l-am sancţionat pe acel şofer, primăria a schimbat marcajul continuu cu unul discontinuu, pentru a facilita astfel intrarea spre un hotel. Oricare dintre noi, în cazul în care îşi deschide un hotel, poate vorbi la primărie să schimbe marcajele. Glumesc, desigur, înţelegeţi voi ce şi cum.



Taximetristul, observând modificarea, cu mintea-i luminată, s-a gândit să facă nişte poze cu marcajul, discontinuu acum, şi să mă reclame pentru fals intelectual, eu scriind în procesul-verbal că marcajul era continuu. (Chiar aşa era la acea dată şi, probabil, pe taximetrist, în dorinţa lui de a mă pune la punct, nu l-a dus suficient capul încât să realizeze că modificările indicatoarelor şi marcajelor sunt undeva înregistrate)“, a scris Marian Godină pe Facebook.

Marian Godină spune că a fost reclamat de 12 ori. Toate plângerile au fost în final clasate. „Am dat declaraţie în faţa unui procuror, am zis cum a fost, s-a verificat dacă acolo se modificase marcajul şi am primit rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale, adică, cum se numeşte mai nou, clasare. De-a lungul carierei de poliţist am adunat în jur de 12 plângeri penale pentru diverse presupuse fapte, toate fiind clasate, iar în situaţia mea sunt mulţi poliţişti pe care îi ştiu. La fel e şi la procurori şi la judecători, oameni nemulţumiţi îi reclamă pentru fel şi fel de fapte care nu se confirmă, dar plângerile devin statistici şi sunt bune de dat ca ştiri pentru a arăta cât de mânjiţi sunt poliţiştii şi magistraţii şi cât de mulţi au fost anchetaţi. Dacă mai vreţi exemple, mai am o grămadă“, a mai scris Marian Godină.