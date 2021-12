Godină a făcut publică înregistrarea în care un poliţist a fost ameninţat cu moartea. Ce spune victima VIDEO

În discuţia purtată cu Marian Godină, Robert Popa spune că în ziua următoare a fost pus să patruleze în alte localităţi. Mai mult, unii dintre colegii săi i-au spus să nu meargă la Godină. El a mai spus că la trei zile după ce a fost ameninţat, a fost chemat de către inspectorul şef al Poliţiei Mehedinţi.

„A doua zi am fost la serviciu şi noi nu am mai avut intinerariu pe raza oraşului. Noi, formaţiunea rutieră. Asta în condiţiile în care noi constatam infracţiuni pe raza oraşului şi aveam accidente cu victime. Pur şi simplu 3-4 zile nu am mai lucrat pe raza oraşului, fără să mi se spună de ce. Inspectorul şef din Mehedinţi m-a sunat, m-a chemat după 3 zile, mi-a dispus să vin de urgenţă. Acelaşi şef pe care l-a deranjat mesajul meu. Eu am răspuns. Probabil că domnul inspector şef şi-a făcut griji pentru mine.

A dispus să merg de urgenţă la dumnealului, pentru că nu suportă ca poliţiştiidumnealui să fie ameninţaţi cu moartea. I-am pus înregistrarea, a auzit-o şi domnia sa. Îl respect pentru că nu vreau să mai îmi iau o sancţiune. I-am spus că am fost căutat şi la Poliţie de acest patron. A luat legătura cu şeful serviciului logistic sau comunicaţii şi i-a transmis să salveze înregistrările de pe camerele video, imaginile de când patronul a venit la sediul Poliţiei. Probabil că i-a păsat de mine sau poate că voia să ştie dacă am depus plângere”