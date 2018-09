Godină, despre cazul poliţistului care a strâns semnături în campania „Fără penali“: „Face obiectul unei cercetări disciplinare. Nişte şefi laşi şi obedienţi“

Poliţistul Marian Godină reaminteşte cazul lui Radu Duţu şi spune că acum acesta din urmă a aflat că face obiectul unei cercetări disciplinare.

Vă prezentăm mai jos întreaga postare a lui Marian Godină:

„Colegul meu, Radu Duţu, este poliţistul care s-a dus la serviciu purtând pe braţ o banderolă cu inscripţia «Fără penali». Şefii l-au văzut şi i-au cerut să-şi dea banderola jos, însă acesta a refuzat. Am râs când mi-a povestit că le-a zis că nu o dă jos. Pentru că a refuzat, nu i s-a dat arma şi nu a fost lăsat să intre în serviciu, fiind chemat psihologul unităţii, Radu fiind ulterior planificat liber şi trimis acasă, spunându-i-se că va urma să se prezinte la medicul de familie, fără să i se dea prea multe explicaţii.



Acum a aflat că face obiectul unei cercetări disciplinare şi că urmează să i se comunice măsurile luate. Situaţia asta mi se pare izbitor de asemănătoare cu cea a românului din Suedia căruia i s-au luat numerele de înmatriculare, atât la propriu cât şi la figurat.



La fel şi în cazul lui Radu, nişte şefi laşi şi obedienţi până în pânzele albe l-au văzut cu banderola aceea pe braţ.

În opinia mea, nu i-a deranjat pe ei cu nimic acest lucru. Nu s-au gândit ei la regulamente, la eventuale abateri disciplinare etc. Ei s-au gândit doar la asta: bă, dacă-l vede careva p-ăsta cu banderola aia şi ne întreabă de el? Dacă ne cere careva să spunem cine-i ăla, cu nume şi «pronume»? Dacă ne pierdem scaunul apoi pentru că n-am făcut nimic? Spune-i ăluia să-şi dea banderola jos, să nu intrăm în c***t.



Probabil că nu se aşteptau ca Radu să refuze, ei fiind obişnuiţi cu oameni exact ca ei, adică laşi şi obedienţi. Radu nu a fost aşa. I-a refuzat şi nu au mai ştiut cum să reacţioneze. Au făcut-o foarte prost, la fel cum au luat numerele omului degeaba şi au rămas apoi doar cu ce scria pe plăcuţe. Cu multă şi greu de mestecat. Aşa vor rămâne şi acum. In loc să-l lase liniştit cu banderola aia, poate se plictisea de ea în câteva zile, ei au făcut din rahat bici, au chemat psiholog, l-au trimis la medic, i-au schimbat programul, nu i-au dat arma şi apoi toată mascarada a ajuns în presă. Oamenii ăştia zici că vor cu tot dinadinsul să se facă de râs.



Mă întreb cine are nevoie mai mare de psiholog? Nu mai faceţi poliţiştii de râs!“.