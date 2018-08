FOTO Transilvania Train 2018 şi-a încheiat povestea

Agenţiile Globe 365 Travel Boutique şi Free Spirit Travel sunt organizatorii aceste experienţe cu trenul turistic prin cele mai frumoase zone ale Transilvaniei, pentru al doilea an consecutiv, vizitând Sighişoara, Mediaş, Alba-Iulia, Sebeş, Sibiu şi Făgăraş.

„Au fost 5 zile de poveste, în care, alături de participanţi am trăit cât pentru 5 săptămâni! Am avut parte de foarte multe experienţe, am trăit un amalgam de emoţii, timpul a trecut prea repede şi la final nu ne mai venea să ne dăm jos din tren. Ba chiar mai mult, au existat pasageri extrem de emoţionaţi, care ne-au devenit şi prieteni şi care aproape au plâns, la coborâre. Atmosfera este creată, în primul rând, de participanţii, iar în această ediţie am avut norocul unui grup echilibrat de călători foarte receptivi atât la poveştile şi legendele Transilvaniei, cât şi la activităţile, atelierele şi concursurile partenerilor noştri.”, spune Cristi Pitulice, co-fondator Transilvania Train.

107 călători, români dar şi germani, olandezi, norvegieni au explorat cultura şi istoria Transilvaniei pe parcursul a 600 de kilometri plini de poveşti. Aceştia cu aflat legende şi istorisiri din peste 20 de fortificaţii transilvănene, au descoperit 12 meşteşuguri tradiţionale în Mediaş, Biertan, Alma Vii şi Apoş, au gătit alături de un MasterChef la workshop-ul tradiţional gastronomic din Sebeş şi s-au relaxat, participând la 2 concerte deosebite în Biserica Evanghelică din Sebeş şi în centrul istoric al Sibiului. În plus faţă de acum doi ani, cele două concerte au fost organizate cu acces liber, pentru ca toată lumea să se bucure, măcar în parte, de experienţa Transilvania Train.

”Totul a decurs perfect. Vremea a fost de partea noastră, nu au existat evenimente neprevăzute, grupul a fost perfect. Oamenii au avut o chimie extraordinară, deşi au petrecut doar 5 zile împreună. Parcă erau nişte prieteni vechi care s-au regăsit aici, în Transilvania Train. A fost o călătorie frumoasă, aşa cum ne-am dorit-o şi plănuit-o timp de un an de zile, încununată cu experienţele şi locurile noi pe care le-au văzut în fiecare zi.”, povesteşte Oana Pricop, co-fondator Transilvania Train.

” Transilvania Train este o surpriză plăcută, o călătorie de suflet, ne-a plăcut mult. Felicitări echipei pentru profesionalismul şi pasiunea de care dau dovadă!”, spune Alina, unul dintre pasagerii Transilvania Train de anul acesta.

Chiar şi în tren, în timpul deplasărilor între localităţile vizitate, participanţii au avut parte de momente şi activităţi menite să încânte şi să relaxeze, trenul fiind echipat cu vagoane de tip bar-bistro, unde au fost organizate degustări de vinuri şi bere, concursuri şi questuri, alături de partenerii proiectului, Jidvei, Timişoreana, Bitdefender şi Franke.

Proiectul Transilvania Train a fost organizat prin colaborarea cu CFR Călători şi CFR Infrastructură.

Despre Free Spirit Travel

Free Spirit este agenţie de turism cu peste 10 ani de experienţă şi cu peste 5000 de clienţi fideli, a cărei echipă a vizitat 50 de ţări, şi se adreseaza pieţei de corporate travel cu proiecte complexe de apreciate de clienţi şi calatorii personalizate ce vizează în special destinatii exotice. E-mail: office@free-spirit.ro

Despre Globe 365 Travel Boutique

Globe 365 este o agenţie de turism ce activează de 10 ani în acest domeniu, oferind servicii personalizate pasionaţilor de călătorii. E-mail: office@globe365.ro