FOTO Băcănia care livrează mese câmpeneşti în birourile corporatiştilor. Produsele sunt 100% naturale

Pentru ca ideea băcăniei să se materializeze, cuplul a investit până acum 20.000 de euro. Băcănia oferă ca specialităţi vin de mure, fresh de cătină, coşuleţe câmpeneşti pentru mese câmpeneşti direct la birou, livrări de flori şi cadouri.

Ideea băcăcăniei a început acum trei ani, însă doar anul acesta, familia Tomescu a reuşit să o materializeze. „Ne dorim să avem produse româneşti, să încurajăm România. Astfel am zis, hai să vedem dacă reuşim să facem ceva. Socrii mei au la Slatina sere şi ne-am dorit să ne ajutăm familia, apoi am văzut că nu se mai găsesc pe piaţă, produse de la producători locali. Acest lucru ne-a întărit dorinţa de a merge mai departe cu ideea. La anul, ne dorim să fim şi noi producători de dulceţuri, zacuscă şi siropuri“, a spus tânăra antreprenoare, Alina Tomescu.

O gamă largă de produse

Gama produselor oferită de Băcănia lui Tomiţă, este amplă. Prăjituri de casă, uleiuri, produse handmade, dulceţuri, zacuscă, vinuri, brânzeturi, flori şi multe altele sunt frumos aşezate pe rafturile magazinului. „Pentru anumite produse, spre exemplu dulceaţă şi produse handmade, colaborăm cu asociaţii de copii. Am văzut cu câtă grijă prepară produsele şi cât de delicioase sunt, mai ales că ducleaţa este făcută la ceaun. Am avut încredere şi am luat hotărârea de a le promova produsele prin magazinul nostru“, ne-a mărturisit Alina.

Experienţa din corporaţie

Băcănia lui Tomiţă livrează şi fructe proaspete şi coşuleţe cu mâncare pentru mese câmpeneşti la birou, în special pentru cei care lucrează în corporaţii. În coşuleţe sunt puse zacuscă, slănină, ceapă roşie, caizer, brânză, sirop sau sucuri naturale. La vară, în coşuleţe se vor găsi ridichi şi ceapă verde. „Vrem să încurajăm această idee în rândul corporatiştilor, astfel încât în fiecare săptămână să se bucure de aceste mese câmpeneşti, socializând şi cu alte departamente. Şi noi suntem corporatişti şi ne-am dat seama că acest obicei e benefic relaţiilor între departamente şi în acelaşi timp e relaxant“, ne-a declarat braşoveanca. De asemenea coşuleţele pot fi transformate în cadouri perfecte, iar conţinutul acestora poate fi schimbat.

Preţurile produselor sunt mai mari în comparaţie cu cele pe care le oferă retailerii. De exemplu, un borcan de dulceaţă porneşte de la 13 de lei, preţul acestuia variând de la un sortiment la altul.

O băcănie pentru tinerele familii

Magazinul „Băcănia lui Tomiţă“ se află într-un dintre cele mai noi ansambluri rezidenţiale ridicate la poalele Tâmpei, chiar lângă mall. Până acum, familia Tomescu a investit peste 20.000 de euro în băcănia cu produse naturale. „Ne adresăm tuturor persoanelor, bineînţeles, dar în special famililor cu copii, care întâlnesc dificultăţi în a găsi produse naturale pentru copiii lor. De acest lucru, ne-am lovit şi noi. Ne-am săturat să cumpărăm produse din China despre care nu ştii dacă au mai mult conţinut organic decât plastic în compoziţia lor. Efectiv nu ştiu ce să mai cumpăr pentru copilul meu. Mă gândesc că şi alţi părinţi trec prin aceeaşi situaţie ca a noastră“, ne-a împărtăşit Alina.ׅ

Vinul de mure şi fresh-ul de cătină, la mare căutare

Tomiţă este singurul din Braşov care are vin de mure. Tot el are şi fresh-uri de cătină cu miere şi apă plată. „Aducem la Braşov, vinuri unice, din soiuri de struguri rar întâlnite, toate acestea de la producători locali“, a spus Alina Tomescu.

