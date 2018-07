Fetivalul de Film şi Istorii de la Râşnov vine cu 45 de proiecţii, avanpremiere, 15 concerte şi zeci de dezbateri

Tema ediţiei din acest an a FFIR este „Naţiune. Identităţi”. Numeroasele activităţi pregătite de organizatori vor fi găzduite de Grădina Cetăţii Râşnov, cinematograful „Amza Pellea”, Biserica Evanghelică Râşnov şi, în premieră, Centrul Cultural Reduta şi Bastionul Ţesătorilor din Braşov.

Printre momentele principale ale festivalului se numără proiecţia specială a capodoperei lui Lucian Pintilie - „Reconstituirea”, în prezenţa actorilor Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir Găitan, la jumătate de secol de la debutul filmărilor. Alte premiere marcate anul acesta de FFIR constau în competiţia oficială de film documentar, cât şi o şcoală de vară de jazz, aceasta din urmă fiind coordonată de renumitul Mircea Tiberian. Printre invitaţii speciali ai FFIR 2018 se vor număra formaţia Viţa de Vie, care va susţine un concert acustic caritabil pentru HOSPICE Casa Speranţei, duo-ul acustic Dan Byron & Doru Trăscău, şi peste 50 de lectori (ambasadori, profesori, istorici, jurnalişti, experţi internaţionali ş.a.). În cadrul ediţiei din acest an a festivalului, vor fi realizate 20 de dezbateri publice în jurul temei principale a acestei ediţii a FFIR.

În seara primei duminici a festivalului, Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir Găitan vor veni în Grădina Cetăţii Râşnov pentru a vorbi despre filmul care le-a marcat carierele, dar şi despre Lucian Pintilie - omul care reprezintă, pentru mulţi, superlativul cinema-ului românesc. În urmă cu 50 de ani, peste munte de Râşnov, la Sinaia, cei trei actori, debutanţi la acea vreme, împreună cu consacraţii George Constantin şi Emil Botta, filmau „Reconstituirea”, pelicula votată în repetate anchete drept cel mai bun film românesc al secolui 20. Filmul a avut premiera mondială la Cannes în 1970 şi va putea fi vizionat la FFIR în prezenţa actorilor pe 22 iulie, de la ora 19.30.

Competiţie de film documentar

Pentru prima dată, Festivalul de Film şi Istorii Râşnov îşi lansează competiţia oficială de film documentar, care va beneficia de un juriu de profesionişti, format din Pierre-Henri Deleau, fondatorul Quinzaine des réalisateurs, criticul de film Irina Margareta Nistor, producătorul Gabriela Albu, producătorul TVR Claudia Nedelcu Duca şi istoricul Bogdan Popovici. De asemenea, vor fi decernate premiul liceenilor şi premiul publicului.

În competiţie se regăseşte şi filmul regizorilor Andrei Gorgan şi Monica Lăzurean Gorgan, „Dacii liberi”, care a avut premiera mondială la TIFF 2018. Documentarul aduce laolaltă vieţuitorii unui sat dacic, un istoric şi un arheolog - membrii unei trupe de reconstituire istorică, un grup de daci mistici, un organizator de proteste, administratorul sitului UNESCO Sarmisegetusa Regia şi participanţi la Congresele de Dacologie. Pe toţi îi uneşte pasiunea comună pentru daci, însă îi desparte viziunea diferită asupra unui episod istoric care devine, de la an la an, tot mai popular în România.

La Cinematograful „Amza Pellea”, 20 de dezbateri publice se vor desfăşura sub umbrela „Râşnov Society Debate Forum”. Printre acestea se numără o dezbatere despre unul dintre cele mai controversate gesturi din istoria modernă a României. Pornind de la volumul „Regele, comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I”, istoricii Andrei Muraru şi Alexandru Muraru, publicistul Ioan Stanomir şi politologul Cristian Pîrvulescu vor discuta despre evenimentele din decembrie 1947 şi despre semniţicatia acestora la mai mult de 7 decenii distanţă.

Concerte pe toate gusturile

Concertele acustice în aer liber din Grădina Cetăţii Râşnov se vor ţine lanţ şi anul acesta, printre acestea numărându-se Mircea Tiberian, cel mai important şi cunoscut pianist român de jazz, cu un concert La Classe operaia va in Paradiso, Viţa de Vie într-un concert acustic caritabil pentru HOSPICE Casa Speranţei, acustic duo-ul Dan Byron & Doru Trăscău (The Mono Jacks), trupele Unda, Fără Zahăr, Nightlosers, Cuibul, Ţapinarii. În plus, anul acesta, FFIR a anunţat încă un cine-concert la Cetate - o proiecţie a filmului mut „Shiraz, A Romance of India” (1928), acompaniat de sound-design live semnat de Foley’Ala, vocea Irinei Margareta Nistor şi o introducere din Salman Rushdie. Programul integral al FFIR2018 poate fi accesat pe site-ul oficial http://www.ffir.ro/ro/editia-2018/program/