Expoziţie cu obiecte ale campionilor României. „Mândri că suntem români“

Nume uriaşe din sportul românesc au fost prezente la vernisajul expoziţiei „Citius, Altius, Fortius” de la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.





Foştii scrimeri Mihai Covaliu – campion olimpic - şi Rareş Dumitrescu – vicecampion olimpic - maratonista Constantina Diţă-Tomescu, canotorii Nicolae Ţaga şi Ioana Rotaru – toţi trei campioni olimpici - handbalistul Gabriel Kicsid – vicecampion olimpic, gimnasta Diana Bulimar – campioană europeană - şi patinatoarele Mihaela Dascălu şi Mihaela Hogaş – care au obţinut cele mai bune rezultate pentru România la Jocurile Olimpice în acest sport - au fost plăcut surprinşi să vadă un muzeu dedicat sportului românesc.

De aici nu lipsesc echipamentele purtate de campionii olimpici, mingi de tenis, handbal, volei sau baschet, banderola de căpitan de echipă purtată de Gică Hagi, echipamente ale marilor noastre gimnaste, atlete, handbaliste, ale canotorilor, mănuşi purtate de Leonard Doroftei sau Lucian Bute, florete şi echipamente ale scrimerilor, între care şi cel mai vechi costum de scrimă din România, vechi de peste un secol.

„E foarte greu să fac o selecţie a pieselor din expoziţie. Mie îmi sunt dragi toate, chiar dacă unele sunt foarte grele şi a trebuit să fim „fortius”, chiar dacă pe unele le-am primit pe ultima sută de metri şi maratonul amenajării s-a transformat într-o cursă de viteză. Toate îmi sunt dragi pentru că în spate sunt poveşti frumoase şi ne amintim de fiecare moment reprezentantiv atunci când privim un costum al unui campion, o medalie, ne amintim de momentul când am fost mândri că suntem români”, a declarat Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov.

Multiplu campion mondial, european şi naţional, braşoveanul Gabriel Kicsid a povestit cum a ratat Naţionala de handbal aurul olimpic în finala de la Montreal din 1976.

„Noi, ca sportivi, am avut toate medaliile posibile şi imposibile, dar, fără medalia olimpică de aur, rămâi cu un singur picior. Noi am obţinut titlul mondial, titlul european, aveam fiecare multe titluri naţionale, dar, oriunde ne întâlnim, avem cu toţii aceeaşi durere: nu am câştigat titlul olimpic”, a povestit Gabriel Kicsid, fost component al Generaţiei de Aur a handbalului românesc masculin.

Muzeul este un motiv de bucurie pentru foştii sportivi, dar şi o motivaţie pentru cei tineri şi pentru copii. „Expoziţia este superbă, oamenii s-au depăşit pe ei înşişi şi sper să fie un exemplu pentru generaţiile actuale. Mi-aş dori ca noi să fim un model pentru ei, deoarece la momentul actual ne cam lipsesc modelele şi sper ca această generaţie şi cele viitoare să se uite la noi, cât mai suntem şi să obţină şi ei o parte din rezultatele noastre sau chiar să ne depăşească”, a spus campionul olimpic la canotaj Nicolae Ţaga.

Tânără speranţă a patinajului viteză, braşoveanca Mihaela Hogaş speră să aducă o primă medalie olimpică de seniori şi pentru acest sport. „Sunt atât de onorată şi de fericită, simt că am o energie specială în mine când sunt alături de asemenea mari sportivi. Oamenii aceştia importanţi au o căldură aparte şi sunt foarte speciali pentru mine şi sunt foarte fericită că am fost aici, cu ei şi am avut norocul şi şansa de a fi şi eu într-o vitrină”, a spus Mihaela Hogaş.

România are campioni olimpici din toate colţurile ţării. Anul acesta, medaliaţii de la Jocurile Olimpice au fost sărbătoriţi doar la Braşov, dar, în viitor, speră ca fiecare să fie omagiat în judeţul său.

